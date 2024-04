BORSEGGIATRICI SORRIDETE, SIETE IN TV! – A MILANO VALERIO STAFFELLI E LA TROUPE DI “STRISCIA” SI SONO LANCIATI ALL’INSEGUIMENTO DI DUE LADRE ROMENE CHE AVEVANO APPENA FREGATO UN IPHONE - LE BORSEGGIATRICI SONO STATE ARRESTATE DALLA POLIZIA: UNA HA 27 ANNI E L’ALTRA E’ APPENA MAGGIORENNE. ENTRAMBE SONO INCINTE E SONO STATE PORTATE IN CARCERE (DA DOVE USCIRANNO DOPO POCO, OVVIAMENTE)

(ANSA) - Due giovani ladre romene, con vari precedenti, una incinta e l'altra con un bimbo di 8 mesi in braccio, sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Milano dopo aver rubato un Iphone a una ragazza seduta in un locale in centro. Alla scena ha assistito anche Valerio Staffelli con la sua troupe che si è messo all'inseguimento insieme alla proprietaria del cellulare, una 17enne.

Dopo una lunga corsa le due sono state bloccate in via Pollaiuolo dalla Polizia. Si tratta di una 27enne e di una 18enne in stato di gravidanza, arrestate per tentato furto e che sono state portate in carcere. Staffelli è stato poi sentito come testimone. L'Iphone è stato recuperato.

