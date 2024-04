15 apr 2024 18:39

BOSNIAGATE! STASERA IN PRIMA SERATA SU RAI3 TORNA “FARWEST” CON LO SCANDALO DELLA FINTA UNIVERSITÀ TELEMATICA (CON SEDE LEGALE IN SVIZZERA E BASE OPERATIVA IN BOSNIA) CHE SFORNAVA LAUREE FALSE TRUFFANDO MIGLIAIA DI RAGAZZI – IL GIRO D’AFFARI SAREBBE INTORNO AI 40 MILIONI DI EURO – “VENIVANO ASSUNTI DOCENTI NON QUALIFICATI, PENSATE CHE IL DECANO DI MEDICINA ERA LAUREATO IN VETERINARIA” - DIETRO AL RAGGIRO CI SAREBBE UN AFFARISTA SICILIANO…