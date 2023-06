16 giu 2023 14:36

BOTTURA FA FREDDURA - IERI ELON MUSK HA INCONTRATO GIORGIA MELONI PER LAMENTARSI: "PUÒ DIRE A SALVINI DI TWITTARE UN PO' MENO? ABBIAMO I SERVER IN SOFFERENZA" - "SALVINI COMUNQUE SPIEGA CHE L'ABOLIZIONE DELL'ABUSO D'UFFICIO NON LO RIGUARDA MINIMAMENTE: "MAI ANDATO IN UFFICIO IN VITA MIA" - NORDIO AI GIUDICI: "NON CRITICHINO LE LEGGI. MI COPIANO IL FORMAT CHE AVEVO SU QUASI TUTTI I GIORNALI QUANDO NON ERO MINISTRO..."