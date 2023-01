BOTTURA FA FREDDURA - IGNAZIO LA RUSSA È INTERVENUTO SUL CORRIERE CHIEDENDO SOSTANZIALMENTE DI DEMOLIRE SAN SIRO. È IL PRIMO IMPIANTO AL MONDO CHE, ANZICHÉ DA UNA CARICA DI TRITOLO, VIENE DEMOLITO DA UNA CARICA DELLO STATO - IL GOVERNO CERCA NUOVI CONSULENTI PER NON DILAPIDARE IL PNRR: AL MOMENTO È BALLOTTAGGIO TRA ELON MUSK E FRANCESCO TOTTI…

Luca Bottura per “la Stampa”

ignazio la russa e daniela santanche a cortina foto chi

Daniele Frongia, già vicesindaco Cinque Stelle al Comune di Roma, in prima fila per evitare le Olimpiadi della Capitale, è stato designato da Giorgia Meloni per sostenere il Comitato Organizzato di Milano Cortina 2026. Perché in politica, pur di prendere lo stipendio, ci si ispira a De Coubertin: l'importante è partecipare.

Commentando la notizia, Nobili di Italia Viva ha detto che i populisti sono tutti uguali. Ma non è mica vero: lui e Frongia non si somigliano per niente.

Ex esponente di Forza Nuova assolta dopo aver indossato la maglietta «Auschwztland» durante una manifestazione a Predappio. Il dispositivo della sentenza: «Dai diamanti non nasce niente, dalle t-shirt nascono i fior».

STEFANO BONACCINI

Ignazio La Russa è intervenuto sul Corriere chiedendo sostanzialmente di demolire San Siro. È il primo impianto al mondo che, anziché da una carica di tritolo, viene demolito da una carica dello Stato.

Il governo cerca nuovi consulenti per non dilapidare il Pnrr: al momento è ballottaggio tra Elon Musk e Francesco Totti.

Stefano Bonaccini ha pubblicato ieri sui social una foto del suo volto riflesso in un tavolo di vetro. Del resto il livello del dibattito nel Pd è tipo "specchio riflesso".

Avrà uno sponsor la convention annuale sulla crisi della sinistra: si chiamerà Coop23.