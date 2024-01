20 gen 2024 13:30

BOTTURA FA FREDDURA! “GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA SUPERCOPPA A RIAD, O ALMENO COSÌ MI CONVIENE SCRIVERE SE NON VOGLIO FINIRE SEGATO A PEZZI DENTRO UNA VALIGIA” – “SAREBBE MANIPOLATO IL VIDEO DE LA7 IN CUI UN AGENTE DELLA SCORTA DI MELONI SEMBRA MINACCIARE UNA GIORNALISTA PER POI CHIEDERLE SCUSA. LA PARTE ARTEFATTA PARE SIA QUELLA IN CUI LE CHIEDE SCUSA” - "MATTARELLA VEDE BILL GATES, MELONI HA VISTO MUSK. SCHLEIN BRIGA PER AVERE UN APPUNTAMENTO DALL'INVENTORE DEL COMMODORE 64"