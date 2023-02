8 feb 2023 14:44

BOTTURA FA FREDDURA – “MATTARELLA ENTUSIASTA DEL COMICO TOSCANO BENIGNI: ‘ALMENO QUESTO NON FA IL VICEPRESIDENTE DEL COPASIR’” – “POLEMICHE PER IL TESTO APPARENTEMENTE INCOMPRENSIBILE CANTATO DA ANNA OXA: IN REALTÀ ERA IL PROGRAMMA DEL PD” – “LA QUANTITÀ DI SPOT PER PIATTAFORME E RETI CONCORRENTI DURANTE SANREMO È IMPRESSIONANTE: NON SI VEDEVA NULLA DEL GENERE DA QUANDO RENZI ERA NEL PD”