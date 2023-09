BOTTURA FA FREDDURA – “MERCATO CHIUSO IERI SERA ALLE 20: SFUMA IL PASSAGGIO DI RENZI AL GOVERNO MA, ESSENDO SVINCOLATO, C'È ANCORA TEMPO FINO AL TERMINE DELLA LEGISLATURA” – “PARADOSSALE CHE LA VALLETTA DI PINO INSEGNO SIA STATA CACCIATA PER UNA CANNA SU INSTAGRAM: IL PROGRAMMA È CONDOTTO DAL MIGLIORE AMICO DI UNA CHE VENDE FUMO” – “PIL IN CALO, ESPLOSIONE DEGLI SBARCHI, ORDINE PUBBLICO FUORI CONTROLLO: SPERIAMO CHE ‘STO GOVERNO COMUNISTA CASCHI PRESTO SENNÒ QUA SALTA TUTTO…”

COSA STA FACENDO IN QUESTO VIDEO LA NUOVA GATTA NERA CALENDARIA SOLORZANO? PIACERÀ A PINO INSEGNO E ALLA RAI? pic.twitter.com/oR8JLnKU9l — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 31, 2023

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

luca bottura (2)

Paradossale che la valletta di Pino Insegno sia stata cacciata per una canna su Instagram: il programma è condotto dal migliore amico di una che vende fumo.

Peraltro Insegno ha appena doppiato il film "Doggie Style", il cui titolo in inglese rappresenta un sapido gioco di parole su una nota posizione sessuale: assurdo che la trombata sia lei.

candelaria solorzano in barca con le amiche 3

A differenza di Mattarella, il ministro Salvini non è andato sul luogo del disastro ferroviario di Brandizzo: voleva avere un alibi.

[…] Governo pronto a intervenire dopo i dati Istat che rilevano il calo del Pil: "Presto il cambio ai vertici dell'Istat". […]

[…] Pil in calo, esplosione degli sbarchi, ordine pubblico fuori controllo: speriamo che ‘sto governo comunista caschi presto sennò qua salta tutto.

pino insegno giorgia meloni

Morgan devolverà la metà dell'ingaggio di X Factor ai ragazzi gay rifiutati dalle famiglie. È una bella notizia per chi soffre, ma anche per i ragazzi gay.

[…] Mercato chiuso ieri sera alle 20: sfuma il passaggio di Renzi al Governo ma, essendo svincolato, c'è ancora tempo fino al termine della legislatura.

