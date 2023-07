BOTTURA FA FREDDURA - PIENA CONVERGENZA TRA TUTTE LE OPPOSIZIONI SUL SALARIO MINIMO, A PARTE ITALIA VIVA. PRETENDEVA CHE FOSSE PAGATO IN RIYAL - LA MINISTRA ROCCELLA CONTRO I NOMI “UMANI” PER I CANI. ESCLUSI NATURALMENTE I CANI DA RIPORTO CHE GIÀ DIRIGONO TESTATE GIORNALISTICHE - IL NUOVO CODICE DELLA STRADA PREVEDE CHE LA PATENTE VENGA RITIRATA ANCHE SE SI È FUMATO UNA CANNA SETTIMANE PRIMA. POI DICE CHE UNO VA A PRENDERE LA COCA CON L’AUTISTA...

Luca Bottura per “la Stampa”

La ministra Roccella contro i nomi “umani” per i cani. Esclusi naturalmente i cani da riporto che già dirigono testate giornalistiche.

Con i nomi dei cani, il Governo ha quasi finito i diversivi mediatici per non far trapelare che al momento non fa una mazzafionda. Oggi è previsto che Crosetto tuoni contro la pancetta nella carbonara, poi si navigherà a vista.

Il nuovo Codice della Strada prevede che la patente venga ritirata anche se si è fumato una canna settimane prima. Poi dice che uno va a prendere la coca con l’autista.

Piena convergenza tra tutte le opposizioni sul salario minimo, a parte Italia Viva. Pretendeva che fosse pagato in Riyal.

Peggiora a vista d’occhio la fiducia in Daniela Santanchè: ieri si è chiesta il solito prestito da sola, ma se l’è negato.

Sempre ieri, persino La Russa ha mollato Santanchè: è il classico tipo che tende il braccio e nasconde la mano.

Tutto pronto per l’associazione politica di Alessandro Di Battista: “Schierarsi”. Ma Conte rilancia con un suo movimento dedicato a Dibba: “Schienarlo”.

Se ho letto bene i rumors sul mercato televisivo, in questo momento sono l’unico italiano vivente a non essere in trattativa con Discovery.

Quasi pronto lo spot per il ritorno su Raitre di Luca Barbareschi: l’attore incrocia una giovane modella inglese e dice: “Io guardo sempre “In Barba a tutto’”. E lei: “#metoo”.

Francia, proseguono gli scontri per il banale pretesto che la polizia ha ammazzato a sangue freddo un ragazzo nero. Meloni ha espresso le condoglianze alla famiglia della vittima, salvo poi scoprire che il nero si riferiva alla pelle.

Continuano le discussioni sulle parole di Briatore che lamentava la carenza di falegnami. Ieri ha aggiunto che ormai non si trova più nessuno che ** ** *** **** **** ** **** (questa era troppo volgare, mi autocensuro).