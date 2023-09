BOTTURA FA FREDDURA: "MELONI ANNUNCIA CHE TRATTERRÀ I MIGRANTI IN STRUTTURE CARCERARIE FINO UN ANNO E MEZZO E SENZA ALCUN PROCESSO. COERENTE: VISTO COME STANNO ANDANDO LE COSE, LA PEGGIOR PUNIZIONE PER LORO È TENERLI QUI - IERI AL PREMIER HA DIFFUSO UN VIDEO DI MINACCE AI POVERACCI DEL MONDO. SCOSSE TELLURICHE PRESSO LE TOMBE DI CALAMANDREI E DE NICOLA - ADDIO A BOTERO. IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA: “UN GRANDE CHEF CHE HA ILLUSTRATO LA CUCINA ITALIANA. CI MANCHERÀ”

Luca Bottura per la Stampa

Addio a Botero. Lollobrigida: «Un grande chef che ha illustrato la cucina italiana. Ci mancherà».

È Pino Insegno, prossimo conduttore di due programmi Rai e già conduttore della campagna elettorale di Meloni, la voce di uno spot del Cognato all'Agricoltura per propagandare il consumo di prosciutto. Da qui il celebre proverbio: «Di Pino Insegno non si butta via niente».

Ieri Giorgia Meloni ha diffuso un video di minacce ai poveracci del mondo. Scosse telluriche presso le tombe di Calamandrei e De Nicola.

Il governo annuncia che tratterrà i migranti in strutture carcerarie fino un anno e mezzo e senza alcun processo. Coerente: visto come stanno andando le cose, la peggior punizione per loro è tenerli qui.

La Lega presenta proposta di legge per l'obbligatorietà del crocifisso negli uffici pubblici. Multe di 1000 euro per chi non ottempera. Tanto basta non pagare e aspettare il prossimo condono.

I crocifissi bisognerebbe importarli ai benzinai: visto mai che facciano il miracolo di avverare le promesse di Salvini sulle accise.

Si ricorda comunque che Gesù Cristo è quello della parabola sul buon Samaritano, non di quella del blocco navale.

Sfilata danzereccia di migranti e residenti sull'isola di Lampedusa. Salvini: «Niente di nuovo. Dai tempi della Padania diciamo che i siciliani hanno il ritmo nel sangue».

Lapo Elkann vende il suo marchio di occhiali a un milione di euro. Cioè mezzo milione di euro in meno del prezzo di un singolo occhiale*.

Secondo il Manifesto, il ministro della Salute avrebbe copincollato nelle sue ricerche foto e dati presi da altri studi. Ma lui si difende: «Non è mia abitudine copincollare alcunché, non è mia abitudine copincollare alcunché, non è mia abitudine copincollare alcunché, non è mia abitudine copincollare…»

*Scusa Lapo, ti voglio bene da sempre.

