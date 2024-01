10 gen 2024 11:18

BRIATORE VS BONELLI E L’ETERNO SCONTRO TRA DUE ITALIE CHE NON SI SOPPORTANO - GRAMELLINI: “LA DIFFERENZA NON È POLITICA, MA ANTROPOLOGICA. I BONELLI VEDONO SÉ STESSI COME DEGLI IDEALISTI DI BUON GUSTO COSTRETTI A SOPPORTARE LE ANGHERIE DEI “BRIATORE”, EGOISTI SMARGIASSI E ALLERGICI ALLE REGOLE. MENTRE I BRIATORE SI DESCRIVONO COME DEGLI SGOBBONI VESSATI DALLO STATO E COSTRETTI A SOPPORTARE LE PREDICHE DEI “BONELLI”, PARASSITI INTOLLERANTI E MORALISTI PERCHÉ ROSI DALL’INVIDIA. ESISTE ANCHE UNA TERZA ITALIA…"