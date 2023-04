FLASH! - LEONARDO DELLE MIE BRAME: MARIANI NON HA ANCORA ACCETTATO LA DIREZIONE GENERALE, VUOLE DA CINGOLANI DELEGHE ADEGUATE PER LA GESTIONE DEL BUSINESS INDUSTRIALE (CHE E' APPANNAGGIO DELL'AD), E FAR FUORI I PROFUMO-BOYS - DOPO ENEL, COLPO DI SCENA ANCHE PER IL RINNOVO DEL CDA DI LEONARDO: I DUE PRINCIPALI PROXI ADVISOR, ISS E GLASS LEWIS, CONSIGLIANO DI VOTARE PER LA LISTA PRESENTATA DAL FONDO GREENWOOD E NON PER QUELLA DI ASSOGESTIONI....