Paola Egonu arriva a Sanremo e crontinua a dire che "l'Italia è un paese razzista, ma questo non vuol dire che tutti sono razzisti o cattivi. Il Paese sta migliorando: "Non voglio fare la vittima, ma voglio solo far capire come stanno le cose".
LE BRUTTE ESPERIENZE DI PAOLA EGONU DIVENTANO IL MARCHIO DI INFAMIA DI UN INTERO PAESE - PAOLA EGONU SBARCA A SANREMO E CONTINUA A DIRE CHE "L'ITALIA È UN PAESE RAZZISTA, MA QUESTO NON VUOL DIRE CHE TUTTI SONO RAZZISTI O CATTIVI. IL PAESE STA MIGLIORANDO" - "NON VOGLIO FARE LA PARTE DELLA VITTIMA, MA VOGLIO SOLO FAR CAPIRE COME STANNO LE COSE". L’ITALIA E' UN PAESE TALMENTE RAZZISTA CHE HA FATTO DI PAOLA EGONU UNO DEI SUOI IDOLI SPORTIVI)-
Paola Egonu arriva a Sanremo e crontinua a dire che "l'Italia è un paese razzista, ma questo non vuol dire che tutti sono razzisti o cattivi. Il Paese sta migliorando: "Non voglio fare la vittima, ma voglio solo far capire come stanno le cose".
QUELLA DI KKR È UN'OFFERTA CHE SI PUÒ RIFIUTARE – VIVENDI, PRIMO AZIONISTA DI TIM, DIFFICILMENTE SI ACCONTENTERÀ DELLA PROPOSTA DEGLI AMERICANI (20 MILIARDI CHE, NETTI, SCENDERANNO A MENO DI 15). MA AL FONDO INTERESSA SOLO VALORIZZARE L'INVESTIMENTO DA 1,8 MILIARDI PER IL 37,5% DI FIBERCOP, E GUADAGNARE UNA BELLA PLUSVALENZA. E CI RIUSCIRANNO: CDP È AL LAVORO PER LA CONTROMOSSA INSIEME A MACQUARIE E "ALCUNE COMPAGNIE ASSICURATIVE". NON SI ARRIVERÀ AI 30 MILIARDI CHIESTI DA BOLLORÉ, MA CI SI DOVRÀ AVVICINARE...
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
CONOSCETE LA DIFFERENZA TRA INTOLLERANZA E ALLERGIA AL LATTE VACCINO? - L'INTOLLERANZA DIPENDE DA UN DEFICIT DI UN ENZIMA CHE SERVE A DIGERIRE IL LATTOSIO, MENTRE L'ALLERGIA È UNA REAZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO, CHE RICONOSCE COME "PERICOLOSO" UN CIBO CHE NON DOVREBBE ESSERLO E CAUSA REAZIONI CHE POTREBBERO ESSERE PERICOLOSE - È NECESSARIO CHE CHI È GRAVEMENTE ALLERGICO PORTI...