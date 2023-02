9 feb 2023 13:09

LE BRUTTE ESPERIENZE DI PAOLA EGONU DIVENTANO IL MARCHIO DI INFAMIA DI UN INTERO PAESE - PAOLA EGONU SBARCA A SANREMO E CONTINUA A DIRE CHE "L'ITALIA È UN PAESE RAZZISTA, MA QUESTO NON VUOL DIRE CHE TUTTI SONO RAZZISTI O CATTIVI. IL PAESE STA MIGLIORANDO" - "NON VOGLIO FARE LA PARTE DELLA VITTIMA, MA VOGLIO SOLO FAR CAPIRE COME STANNO LE COSE". L’ITALIA E' UN PAESE TALMENTE RAZZISTA CHE HA FATTO DI PAOLA EGONU UNO DEI SUOI IDOLI SPORTIVI)