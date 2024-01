BRUTTE NOTIZIE PER I LADRI DI CELLULARI: IL NUOVO AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO DEGLI IPHONE (IOS 17.3) AGGIUNGE UNA FUNZIONE CHE PROTEGGE I DATI DELLO SMARTPHONE IN CASO DI FURTO - UNA VOLTA INSTALLATO IL NUOVO SOFTWARE BASTERÀ ANDARE NELLA SEZIONE "FACE ID E CODICE" E ATTIVARE LA MODALITÀ "PROTEZIONE DISPOSITIVO RUBATO" - APPLE È CORSA AI RIPARI DOPO CHE I LADRI SONO RIUSCITI A PENETRARE NELL'APP DELLA BANCA DI ALCUNI UTENTI E HANNO... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Michela Rovelli www.corriere.it

C'è un nuovo sfondo, chiamato «Unità», piccole risoluzioni di problemi e dettagli che migliorano la sicurezza. Ma la cosa più importante che arriva sugli iPhone con l'ultimo aggiornamento del sistema operativo, iOS 17.3, si chiama «Protezione per il dispositivo rubato», ed è una nuova funzionalità che - se attivata - mette al sicuro i nostri i dati in caso di furto del dispositivo. Perché è quella, ormai, la vera miniera d'oro che ci portiamo in tasca e che è bene tenere al riparo da occhi indiscreti.

[...] Account, foto, video, password, i nostri stessi soldi attraverso i profili bancari. Di questo pericolo ne aveva parlato il Wall Street Journal in una lunga inchiesta pubblicata nel dicembre del 2023 che riguardava in particolare gli iPhone. Se il borseggiatore - e qui spiegamo come - prima di sottrarre il telefono alla vittima, l'ha osservata digitare il codice di accesso, allora è in grado successivamente di cambiare l'ID Apple dell'utente e dunque da qui disattivare tutti i blocchi di sicurezza, entrare gli account e accedere ai dati conservati su iCloud.

Si parlava anche di un episodio in cui erano stati rubati circa 10mila dollari con questo sistema. E la pratica è molto comune: la polizia aveva già registrato centinaia di denunce simili nel giro di due anni. Apple stessa ha deciso dunque di intervenire.

Una volta installato l'aggiornamento iOS 17.3, la modalità «Protezione per il dispositivo rubato» dovrà comunque essere attivata dall'utente. Per farlo, bisogna andare nelle impostazioni e poi entrare nella sezione «Face ID e codice». Se si sceglierà di attivarla, aggiungerà diverse barriere tra i nostri dati e le cattive intenzioni di un ladro che è riuscito a scoprire il nostro codice di sicurezza.

E tutte si basano su un nuovo sistema di autenticazione che hanno abbracciato tutti i principali colossi del settore e che si chiama Passkey. Questo sistema sfrutta il riconoscimento biometrico per liberarci dalla schiavitù delle password. Ma può essere anche un utile alleato per aumentare la sicurezza dei dispositivi.

Innanzitutto la funzione attiva il Face ID - il riconoscimento facciale degli iPhone - o il Touch ID per accedere alle password salvate sullo smartphone. Non verrà richiesto di mostrare il proprio volto allo schermo solo nel caso in cui vene rilevata una geolocalizzazione «familiare», un luogo che visitiamo spesso, come la nostra casa o l'ufficio. Il secondo livello di protezione riguarda la modifica delle credenziali dell'ID Apple, cruciale per accedere a tantissime informazioni.

Con la «protezione» attivata, dopo aver inserito il codice di accesso per cambiare la password, si dovrà aspettare un'ora per poter inserire quella nuova (anche qui, se ci troviamo in una posizione «familiare» la funzione di ultra-sicurezza non scatterà). Questo permette, in caso di furto, di avere un po' di tempo per poter entrare sull'ID Apple da un altro dispositivo e metterlo al sicuro, di usare la funzione Dov'è per vedere dove si trova l'iPhone rubato, di contrassegnarlo come «Smarrito» oppure di presentare denuncia di furto.

Infine, si è aggiunta una barriera anche per poter utilizzare la cosiddetta «Chiave di Recupero», un codice di 28 caratteri generato casualmente che può essere richiesto per recuperare la password dimenticata del proprio ID Apple. Se però questa richiesta la fa un ladro, potrebbe sbatterci fuori dal nostro account. Con la «Protezione», per ottenere questo codice, si dovranno fare due scan biometrici a distanza di un'ora. La stessa procedura viene prevista anche per disattivare la stessa funzione di sicurezza di cui stiamo parlando, ovviamente. [...]