BRUTTE NOTIZIE PER I TELE-ARRAPATI FAN DELLE CHIAPPE DI LILY-ROSE DEPP: "HBO" HA CANCELLATO UFFICIALMENTE LA SECONDA STAGIONE DI "THE IDOL" - LA SERIE TV, CREATA DA SAM LEVINSON E ABEL "THE WEEKND" TESFAYE, CON PROTAGONISTA PRINCIPALE IL LATO B DELLA FIGLIA DI JOHNNY DEPP, ERA STATA MASSACRATA DAI CRITICI: NEL MIRINO LA PERFORMANCE HORROR DEL CANTANTE CANADESE E I DIALOGHI DA B-MOVIE PORNO, AL PUNTO CHE ANCHE LA PRIMA STAGIONE AVEVA DOVUTO CHIUDERE I BATTENTI IN ANTICIPO (MA SI PUÒ ANCORA VEDERE SU SKY E NOW) - VIDEO

Estratto da www.today.it

Come si vociferava da mesi, da quando ancora era in onda, The Idol 2 non ci sarà: HBO ha cancellato la serie tv creata da Sam Levinson, creatore di Euphoria, e Abel "The Weeknd" Tesfaye. Lo riporta Variety, che ha parlato con un portavoce di HBO.

The Idol, serie cancellata dopo una stagione

Dopo i cinque episodi della prima stagione (che in teoria avrebbe dovuto essere composta da 6 puntate), quindi, non ci sarà un seguito alla serie più provocatoria, e secondo noi imbarazzante, dell'anno. HBO ha deciso di non rinnovare la serie, […]

Le ragioni della cancellazione di The Idol

Alcuni interpreti, riferisce ancora Variety, erano convinti dall'inizio che sarebbe stata una miniserie, mentre altri pensavano che il rinnovo della serie per una stagione 2 sarebbe arrivato certamente.

Di sicuro, a pesare sulla mancata conferma è stata la risposta per lo più negativa di pubblico e critica, che - come sottolineato anche da noi - non ha gradito una storia estremamente maschilista che sembrava scritta apposta per solleticare fantasie erotiche maschili. Alla fine, è sembrata una provocazione fatta per dare ragione ai benpensanti. […] [The Idol è ancora disponibile su Sky e in streaming su Now, ndR[

