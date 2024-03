È UN BRUTTO MOMENTO PER ESSERE INFLUENCER – DOPO ANNI PASSATI AD ACCUMULARE RICCHEZZE BASATE SUL NIENTE, ORA TUTTI I NODI VENGONO AL PETTINE – L’ULTIMA? CLIO MAKEUP, CHE SU INSTAGRAM RIVELA: “STO PASSANDO UN PERIODO DI MERDA. L’ULTIMO ANNO È STATO IL PIÙ DIFFICILE DELLA MIA VITA. MI BUTTO A CAPOFITTO SUL LAVORO, SONO TRISTE MA CERCO DI NON FARLO VEDERE. IL MOTIVO? NON È FACILE, SI TRATTA DI…”

Estratto dell’articolo di Cristina Siciliano per www.leggo.it

Clio Zammatteo, meglio nota come Clio MakeUp, è la makeup artist seguitissima sui social. […] Nelle ultime ore […] si è mostrata in lacrime nelle sue Instagram stories poiché ha definito il suo ultimo anno «il più difficile della sua vita».

«La verità è che forse l'ultimo anno è stato il più difficile della mia vita - ha sottolineato Clio MakeUp nelle sue Instagram stories -. Sto passando un periodo di mer*a. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere. Il motivo? Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo».

La makeup artist ha aggiunto: «Sono cose molto personali però vi ringrazio perché senza sapere di cosa si tratta mi state mandando una grande carica positiva […]. Grazie perché mi ricordate che questi sono momenti della vita e passeranno».

