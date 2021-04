LA BUONA “NOVELLA” – DILETTA-SOAP: LA LEOTTA MOLLA CAN YAMAN PERCHE’ IL TURCO E’ TROPPO GELOSO? LEI SMENTISCE LA ROTTURA E SI BECCA IL TAPIRO DI “STRISCIA” - SI SUSSURRA CHE TRA ACHILLE LAURO E ELETTRA LAMBORGHINI CI SIA STATA UNA SIMPATIA - PAOLO BONOLIS: “CIAO DARWIN TRASH? CHI LO CRITICA NON HA CAPITO UNA MAZZA” - CHE FINE HANNO FATTO LE PUNTATE REGISTRATE E MAI TRASMESSE DI “AVANTI UN ALTRO”? ENRICO PAPI CON ELISA ISOARDI E SABRINA SALERNO PER IL PROSSIMO SANREMO (MA E' IL FESTIVAL O “SCHERZI A PARTE?”)

Da Striscia La Notizia

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Diletta Leotta, “attapirata” dopo che diversi siti hanno diffuso la notizia della presunta fine della storia d’amore tra la conduttrice di Dazn e Can Yaman. Già in una precedente occasione l’inviato di Striscia aveva tentato di recapitare un Tapiro alla coppia, ma l’attore turco era riuscito a dileguarsi portando via con sé Leotta.

«Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business», ha commentato Diletta Leotta a Staffelli, ritirando il Tapiro fuori dallo stadio San Siro di Milano.

Per la conduttrice si tratta del sesto Tapiro ricevuto dal Tg satirico.

LA BUONA NOVELLA

Ivan Damiano Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Amici vicini ai due cantanti sussurrano che tra Achille Lauro e Elettra Lamborghini ci sarebbe stata una simpatia. Questa risalirebbe ai tempi in cui lei gli chiese di scrivere una canzone. Elettra divenne famosa con “Pem Pem”, lui incise poi “Bam Bam” forse destinata a Elettra?

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN FOTO INSTAGRAM

Clamorose rivelazioni sui presentatori del prossimo Festival di Sanremo. Un noto dirigente Rai vorrebbe che a presentarlo fosse Enrico Papi con al suo fianco Elisa Isoardi e Sabrina Salerno spesso ospite nei programmi del conduttore. Papi , che ha ammesso di essere stato vittima di mobbing che lo tenuto per anni lontano dalla tv, per ora torna alla grande con “Scherzi a Parte” su Canale 5.

Condensato di Isola dei Famosi:Fariba e Beatrice sono sbarcate su Playa Imboscada dove hanno saputo l’esito del televoto. Il nono eliminato è Beatrice Marchetti che peró ha scelto di rimanere sulla nuova spiaggia dove la raggiunge Awed che l’aveva nominata dopo che lei non aveva accettato la sua corte.Tommas Zorzi punge: “A me sembra un dejavu, prima Vera Gemma ed ora Beatrice, sembri davvero un traditore.” In nomination Fariba (di nuovo) e Mireya Stabile. Atteso il ritorno di Elisa Isoardi.

Forse per cercare di tenere incollati gli spettatori a questa Isola dei (non) famosi dallo share non entusiasmante, Ilary Blasi si é presentata con un abito blu con spacco alla Belen e taglio che lasciava intravedere il seno, un taglio piú che da Fontana da Zorro, anzi da Zarro: un incrocio tra Eva Kant, il Crazy Horse e Mystica degli X-Man. Pronta, con tanto di guanti in tinta, per un nuovo cartoon: “ A Fata Turchina”, alla romana...

Battutina di Paolo Bonolis verso Mediaset e verso chi gli chiede se i suoi programmi sono trash. Ecco cosa dice a proposito di Ciao Darwin:”L’ho anche venduto ed ha stra-funzionato non solo quando è andato in onda ma anche quando lo hanno replicato, e replicato, e replicato e replicato. Quante volte? Direi troppe. Non mi sono mai pentito di averlo fatto e anzi mi sono molto divertito. Soprattutto nel leggere quelli che lo criticavano perché nel loro modo di vedere che rispetto profondamente non hanno capito una mazza. Ma non credo che si possa tornare ora a fare Ciao Darwin sinceramente.” Una domanda: che fine hanno fatto le puntate registrate e mai trasmesse di “Avanti un altro”?

Vladimir Luxuria, ex parlamentare ancora oggi in prima linea per i diritti Lgbt. Artista poliedrica, ha vinto L'isola dei Famosi, oggi é opinionista di punta in Rai e Mediaset. Amata per la sua autoironia, dopo Jessica Lange, King Kong ha deciso di salvare Vladimir Luxuria. Esce il 23 aprile su tutte le piattaforme musicali con un brano inedito dal titolo “King Kong”. Testo e musica di Gennaro Cosmo Parlato e Alessandro Graziani. Prodotto per la Melody Records da Corrado Ferrante e Michelangelo Tagliente.

Durante la sua ospitata a Verissimo, da Silvia Toffanin, il giovane ballerino Tommaso Stanzani ,ingiustamente eliminato ad “Amici” ,ha ricevuto una sorpresa che potrebbe cambiargli la vita. Il ragazzo ha infatti vinto una borsa di studio per studiare con il coreografo Michele Merola. Tommaso Stanzani , inoltre, il prossimo anno potrebbe essere giudice ad “Amici” al posto di Stefano Di Martino.

Splendida intervista di Mara Venier a Sabrina Ferilli a Domenica In. Le due signore sono amiche da quando girarono il film “ Caramelle da uno sconosciuto”, un cult non solo in Italia. Da quel momento le loro strade non si sono più divise.

Impossibile che si sposino: Can Yaman e Diletta Leotta non convoleranno a nozze. Questo secondo amici vicini all’ attore che nasconde un segreto. Sará svelato?

Da Bertolucci a Pasolini, da Rossellini a Visconti, alcuni tra i grandi maestri del cinema italiano tornano in sala a Hollywood in occasione del 16.mo Los Angeles Italia Festival (18-24 aprile), primo evento a svolgersi 'in presenza' al Chinese Theatre a pochi giorni dalla notte degli Oscar. “The Italian Masters” by Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Minerva Pictures è, infatti, tra le principali attrazioni della kermesse promossa con il sostegno del Ministero della Cultura (Dg Cinema). “L.A., Italia Festival 2021”, che si é inaugurato sul web domenica 18 con un omaggio a Ennio Morricone (a cura del figlio Andrea e del flautista Griminelli) presenta 163 titoli, tra cinema italiano contemporaneo, opere in Nomination con artisti italiani, e classici che hanno ispirato i più grandi cineasti Usa.

Esistono persone scaramantiche, ma alcune lo sono anche troppo. Orietta Berti, che quest’anno festeggia 55 anni di carriera, si presenta nello studio di registrazione ancora oggi con 10 copie del testo che deve cantare. Dice che le porta fortuna.

Pio e Amedeo per invitare i vip a guardare il loro programma hanno mandato loro a casa un paio di ciabatte ( tipo albergo) con impressa sopra la loro faccia. Non tutti hanno gradito, ma il loro show “Felicissima Sera” ha fatto il botto.

In attesa di riprendere i Cenacoli in persona, Arturo Artom continua con successo la sua serie televisiva sulla rete di Forbes in onda ogni mercoledì alle 22e30 sul Sky511. Da Settembre infatti è iniziata la terza serie del Cenacolo One-to-One che ha visto susseguirsi i protagonisti del mondo dell'arte della cultura e dell'economia che raccontano il mix unico di talento e fortuna che ha portato al successo e si confrontano sulle idee e visioni del futuro.

Iniziata coi grandi Mario Lavezzi e Morgan, è proseguita con Tommaso Trussardi, Massimiliano di Silvestre, Presidente di BMW Italia, Debora Paglieri, Cavaliere del lavoro e Presidente di Felce Azzurra, Federico Protto, Ad di Retelit, l'Architetto Marco Casamonti, fondatore di Archea, William Fabbro, Ad del Gruppo Fabbro e Gianluca Bisol, re del Prosecco. Prossima puntata? Il futuro del digitale e dell'e-commerce con Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Gruppo DigiTouch.

Akash Kumar Ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso. Una chiacchierata con la conduttrice che inizia subito con toni molto accesi Innanzitutto si parla del sospetto che Akash si sia sottoposto ad un intervento chirurgico per schiarirsi le pupille. Lui fornisce il passaporto mostrando di non essere mai stato in Marocco (come detto da Giacomo Urtis) per l’operazione è dice che la foto in internet con gli occhi scuri é un fotomontaggio . Poi continua con la solita arrogante solfa di essere solito sbroccare e fa uno scivolone dicendo alla D’Urso:” Anche tu sei parecchio criticata…”. Lei replica: “Tu ti arrabbi, io rido! Questa è la differenza”.

Vera Gemma ha vinto la prova del fuoco all’ Isola dei Famosi ed é stata ricompensata con hamburger e patatine. Vera domanda: “Con chi le dividiamo? ”. Miryea, sua compagna, dice: “Io direi di mangiarne un po’ perché è la nostra ricompensa“. Gemma allora condivide il suo pasto con Awed che rifiuta e Paul Gascoigne che invece accetta. Stessa cosa ha fatto Fariba, andando poi a chiamare Andrea Cerioli che furioso inveisce pesantemente contro Vera Gemma: “Vera, mi fa schifo il tuo atteggiamento, io non avrei mai mangiato neanche davanti ai miei nemici”.

Loredana Berté è stata ospite del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, dove ha presentato il suo ultimo singolo Figlia di… Durante l’esibizione, però, la Berté ha sollevato l’asta del microfono, facendo vedere a tutti che stava cantando in playback. Un gesto particolare, che poco dopo la De Filippi ha chiesto di spiegare.«Ho fatto vedere che era sfacciatamente in playback perché quando si fanno promozioni, il pubblico a casa è troppo giovane e non lo sa, si deve fare così, in playback», ha detto la Bertè. «Io non voglio prendere in giro nessuno, tantomeno il mio pubblico».

Subito le presentazioni: Januarone, un solo neurone in testa e si fa fatica a cercarlo. A seguire la brutta e la cattiva. Siamo sul set di “The real house wives di Napoli” a sparare le revolverate sul mucchio ( januar/one sarebbe Januaria Piromallo). A premere il grilletto è lei, la bella. Soprannominata Maria Coniglio che ha paura di affrontare chi ha di fronte e giura che il suo titolo di cui non c’ è traccia alcuna negli Albi d’Oro centenari della nobiltà, è verace come le cozze di Mergellina. Indovinate chi è?

É un attore famoso, amatissimo dalle donne, ma il suo cuore batte per un giovane modello omonimo di un famosissimo cantante, molto famoso anche all’estero...

