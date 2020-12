LA BUONA “NOVELLA” - NON È UN PO’ ESAGERATO IL TEMPO DEDICATO A TOMMASO ZORZI DENTRO LA CASA DEL ''GRANDE FRATELLO VIP''? PER LUI SI PARLA GIÀ DI VITTORIA FINALE E DI UN PROGRAMMA CON MARIA DE FILIPPI - GUERRA IN VISTA TRA SAMANTHA DE GRENET E L’INFLUENCER CARIMA - ANCHE RAFFAELLA FICO, SPARITA ORMAI DALLA TIVÙ, POTREBBE ENTRARE NELLA CASA - CHI È QUELLO SPORTIVONE CHE PURE DURANTE LE FESTE È ANDATO CACCIA SUI SOCIAL “HOT” ED È CAPITATO CON UN SUO COLLEGA? - FOTO PICCANTINE

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

johnny depp e amber heard

I fan di Johnny Depp in America e in Australia sono rimasti di stucco quando la piattaforma Netflix ha deciso di rimuovere i film della star dei “Pirati dei caraibi” e “Alice nel paese delle meraviglie” dalla lista dei titoli disponibili. La decisione è stata presa dopo la battaglia giudiziaria che lo vede coinvolto con la ex moglie Amber Heard ha segnato un punto a sfavore della star americana, quando il tabloid Sun ha vinto la causa contro di lui per averlo chiamato “picchiatore coniugale”. In ogni caso, Depp, farà ricorso.

mara venier

Zia Mara chiude col botto. Sempre più grande il successo di “Domenica In” con Mara Venier che nella puntata natalizia di domenica 27 dicembre 2020 in onda dalle 14 in diretta su RaiUno totalizza nella prima parte il 17.9% di share con 3.421.000 telespettatori. Non si arresta la scalata neanche nella nella seconda parte della puntata che totalizza il 20.2% di share con 3.655.000 telespettatori. Come dice il direttore di RaiUno Stefano Coletta, senza Venier non si può stare.

maria de filippi 4

Non potevamo farne senza. Ecco ora disponibile online, sulla piattaforma di Mediaset Play e WittyTv, il nuovo e atteso programma “Giortì”. Questo innovativo format è stato idealizzato da Maria De Filippi e MediaMai, la casa di produzione. E’ disponibile dal 24 Dicembre. Infatti, Giulia De Lellis e Gemma Galgani erano state chiamate per presentare il programma già nel giugno 2019 e finalmente ora il tutto ha preso forma ed è disponibile online. Il programma nasce dall’idea di voler raccontare tutta la fatica, le storie e le emozioni che si celano dietro l’organizzazione di eventi e feste. In tempo di Covid, dove ogni evento è annullato, è perfetto…

andreas muller veronica peparini

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno deciso di rispondere alla provocazione di un fan condividendo una foto inedita. I due, nel giro di poche ore dal post in cui appaiono nudi, sono diventati i più cliccati sui social. Ogni Vip cura a proprio modo il rapporto con i fan e così è accaduto anche al ballerino di “Amici” e alla compagna e insegnante di danza. Non contento, il ragazzo ha pubblicato un video già ribattezzato “il sedere ballerino” in cui danza nudo agitando il lato B...

tommaso zorzi

Molti internauti reputano esagerato il tempo che viene dedicato a Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Effettivamente, anche nell’ultima puntata ha avuto una lunga visita virtuale di Maria De Filippi che poi si è concessa per pochi secondi agli altri concorrenti in gara. In moltissimi dicono che tutto questo spazio su misura lo stia spingendo verso la vittoria. Alcuni dicono il contrario. Ecco cosa ha detto di lui Queen Mary: “Ho scoperto che fai una vita regolarissima, che come me discuti solo quando stimi una persona e che ti piace discutere per far pace. Da un po’ di tempo non ti fidi delle persone e questo è un problema serio. Però vorresti una proposta di matrimonio da manuale. La tua paura di non essere un bravo figlio non esiste. Assolviti, le persone a volte possono sbagliare ma non lo fanno sempre per ferire”. Ma la vita del ragazzo è davvero così “regolarissima”? Presto lo vedremo in un programma della De Filippi?

daniele frontoni

Venerdì primo gennaio alle 17.15 sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube e sulle pagine social del Quid, l'evento “Concert One, Live Online per vendicare i giorni tristi”, girato nei locali di Via Assisi 117, laddove Daniele Frontoni, pizzaiolo e creativo ha dato inizio alla sua personale Protesta Silenziosa, nata a seguito delle chiusure per emergenza Covid, di spazi dedicati alla ristorazione e cultura.

Carlotta Dell isola

Nessuno mai si sarebbe aspettato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Come lei stessa ha ammesso “non sapeva di essere diventata una vip”. Stiamo parlando ovviamente di Carlotta Dell’Isola, il suo ingresso ha suscitato incredulità, ironie varie (ma che vip è?) e maldicenze. A lamentarsi una ragazza che viene dalla versione estiva di Temptation Island. Si tratta di Sofia Calesso: ha spiegato che per partecipare al programma c’è un contratto. Lo stesso contratto, come riporta le impedirebbe di partecipare ad altri programmi come il Grande Fratello Vip. La ragazza ha spiegato perché ha dato a Carlotta della “raccomandata”.

samantha de grenet

Incuriosita, Samantha De Grenet ha chiesto ai propri coinquilini da dove arrivasse il modo di dire “te la prendi come Emily”. Andrea Zelletta le ha raccontato che è nato dall’influencer Carima di tutto e di più. La showgirl ha però commentato di non apprezzare la ragazza in questione. Sentitasi offesa, Carina ha deciso di reagire immediatamente e si è sfogata durante una live, in cui ha peraltro reclamato un confronto con la romana. Solo che deve aspettare. A proposito della De Grenet, in molti si chiedono come mai non sia stata squalificata dopo aver detto più volte a Stefania Orlando di voler ucciderla. Giustificazione? Certe cose si dicono così per dire...

Marco tullio barboni

E’ in arrivo sulla scena letteraria «MATUSALEMME KID. Alla ricerca di un cuore bambino», il nuovo romanzo autopsicanalitico e, in un certo qual senso, storico di Marco Tullio Barboni, sceneggiatore, regista e scrittore, nonché figlio d'arte di E.B. Clucher, al quale, insieme a Bud Spencer, l'opera è dedicata. Ricordiamo che Clucher è stato l’ideatore di Lo Chiamavano Trinità.

raffaella fico

Raffaella Fico dopo la nascita della sua bambina avuta con il calciatore Mario Balotelli è quasi sparita dai salotti televisivi. Anni fa, Raffaella Fico ha partecipato al Grande Fratello che l’ha poi lanciata nel mondo della televisione. A distanza di tanto tempo la ragazza è tornata a parlare del programma che l’ha resa famosa e si dice possa entrare ora al GFVip. Per ora la Fico ha detto che Mario Ermito la stuzzica. Ecco, fatela entrare e stuzzicare.

timothee chalamet

Attesissimo in sala con “Dune”, Timothée Chalamet ha oggi compiuto 25 anni. Lanciatissimo e Re dei Twink, Timothée deve tutto a Luca Guadagnino e al film “Chiamami col tuo nome” che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Il nuovo volto semplice, poco fisicato e quasi asettico del cinema americano è stato visto ultimamente più volte con il collega Jonathan Bayley, protagonista della serie Netflix “ Bridgerton”. I due hanno una passione in comune: apparire sullo schermo in costume adamitico.

Neanche durante le feste lo sportivone è riuscito a trattenersi dalla sua caccia seriale sui social “hot”, ma quando si è trovato a un appuntamento al buio un suo collega l’imbarazzo è stato grande. Per consolarsi, si sono mangiati due coni gelato...