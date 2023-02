BUONE NOTIZIE PER I NERD DI TUTTO IL MONDO: LA WARNER BROS. HA ANNUNCIATO CHE FARÀ DEI NUOVI FILM DI "IL SIGNORE DEGLI ANELLI"! - AL PROGETTO PARTECIPERÀ ANCHE PETER JACKSON, CHE SI ERA TENUTO FUORI DALL'ACCORDO CHE AMAZON HA CONCLUSO PER REALIZZARE LA SERIE TV "GLI ANELLI DEL POTERE" - NON CI SONO ANCORA DETTAGLI PRECISI SU QUANDO…

Dopo tante ipotesi negli ultimi mesi arriva ora la conferma: Warner Bros. farà dei nuovi film de Il Signore degli anelli. Ad annunciarlo è l'ad del gruppo Warner Bros. Discovery, David Zaslav, [...] Come le precedenti trilogie cinematografiche firmate da Peter Jackson, anche questi nuovi progetti saranno veicolati da New Line Cinema. Non ci sono ancora nomi di registi o sceneggiatori associati a queste nuove iniziative, ma lo stesso Jackson e i suoi collaboratori Philippa Boyens e Fran Walsh hanno dichiarato che Warner li ha sempre tenuti al corrente riguardo a queste trattative.

“Non vediamo l'ora di confrontarci con loro per capire la loro visione su come continuare la saga”, hanno detto Jackson, Walsh e Boyens. Lo stesso Jackson, invece, si era tenuto fuori dall'accordo che Amazon ha concluso negli ultimi anni per realizzare la serie tv prequel Gli anelli del potere. [...] Nonostante l'entusiasmo, non ci sono ancora dettagli precisi né soprattutto date previste per questi nuovi film, e ovviamente già iniziano le ipotesi su quali storie potrebbero essere portate avanti. [...] . Per i film de Il Signore degli anelli si dovrà probabilmente attendere ancora qualche anno, ma sicuramente saranno una scommessa cruciale per questi studiso.

