Traduzione dell’articolo di Brooks Barnes per www.nyt.com

Zendaya, vestita con un abito attillato, si muove su una pista da ballo in “Challengers”, un dramma sportivo da 56 milioni di dollari arrivato nelle sale venerdì. “Sta facendo caldo qui dentro”, intona la colonna sonora hip-hop, mentre lei chiude gli occhi e si passa le mani tra i capelli, persa nella fantasia. “Quindi togliti tutti i vestiti”.

La storia continua in un motel, dove Zendaya, nei panni di un prodigio del tennis, inizia un ménage à trois con due ragazzi, che però si spegne quando i due si interessano l'uno all'altro. La trama prosegue, con un'interazione sensuale sul cofano di un'auto, in un dormitorio, sul sedile posteriore di un'auto, sulle doghe di legno di una sauna. Si mangia un churro in modo erotico.

“Il sesso è tornato!” ha gridato un uomo apparentemente euforico alla fine di una proiezione di “Challengers” a West Hollywood, in California, questo mese. Individuare le tendenze nel cinema è un'attività rischiosa. Pensate a quante volte la commedia romantica è stata dichiarata morta - e viva - e morta. (No, aspetta, viva). Ma questo si può dire con certezza: Hollywood è più arrapata di quanto lo sia stata negli ultimi anni.

“Sembra assolutamente che il pendolo sia tornato a oscillare verso i registi che esplorano le relazioni adulte e la sessualità nei loro progetti”, ha dichiarato Amy Pascal, ex presidente della Sony Pictures e produttrice di “Challengers”. “Sono contenta di questo”, ha aggiunto.

L'erotismo era comune nei film in studio come “Challengers”, distribuito dalla Metro-Goldwyn-Mayer. “Body Heat”, “Basic Instinct”, “Ufficiale e gentiluomo”, “Attrazione fatale”, “Disclosure”, “Cruel Intentions” e “Eyes Wide Shut” sono tra i tanti esempi degli anni Ottanta e Novanta.

Negli anni Duemila, tuttavia, le case cinematografiche hanno iniziato a concentrarsi ossessivamente sui franchise PG-13 e sull'animazione, generi che potevano rivolgersi a un pubblico globale e vendere merchandising. Gli studios volevano anche espandersi in Cina, dove la censura non ammette scene di sesso. Di conseguenza, la narrazione di storie piccanti ha iniziato a diminuire sul grande schermo (tranne che nei cinema d'essai). La televisione di qualità ha preso il sopravvento.

Il sesso nei film mainstream era “praticamente scomparso” nel 2019, come scrisse Ann Hornaday, capo critico cinematografico del Washington Post, in una rubrica di quell'anno. Qualche mese dopo, Kate Hagen, scrivendo sulla rivista Playboy, ha scoperto che solo l'1,2% circa dei film usciti tra il 2010 e il 2020 conteneva una scena di sesso palese, il totale più basso del decennio dagli anni Sessanta. (Il picco è stato raggiunto negli anni '90. Coincidenza o no, quello è stato il decennio in cui la pornografia ha iniziato a essere disponibile online).

La stagione dei premi ha portato “Saltburn”, con la sua scena eccitante e conturbante nella vasca da bagno e il finale di Barry Keoghan che si dimena in posizione frontale. In “Poor Things” un'insaziabile Emma Stone si scatena in un bordello di Parigi.

Christopher Nolan ha girato le prime scene di sesso dei suoi 35 anni di carriera per “Oppenheimer”. (“Più interessati alle gioie del sesso di qualsiasi altra stagione recente che io ricordi”, come Kyle Buchanan, editorialista dei premi del New York Times, ha descritto la rosa dei contendenti a febbraio).

Nel corso dell'ultimo anno, lo stillicidio di commedie sexy nelle sale si è trasformato in un relativo torrente. In “Anyone but You” Sydney Sweeney e Glen Powell ci danno dentro. “No Hard Feelings” ha come protagonista Jennifer Lawrence nei panni di una specie di prostituta in missione per deflorare uno studente impacciato. Anche i libidinosi “Bottoms”, “Back on the Strip” e “Joy Ride” hanno cercato di mescolare sesso e risate.

A fine maggio, il signor Powell tornerà nelle sale con la commedia “Hit Man”, che racconta di un agente sotto copertura che inizia una relazione bollente con una sospettata, interpretata da Adria Arjona. Oltre a recitare in questo film vietato ai minori, ha co-scritto la sceneggiatura con Richard Linklater ed è stato produttore. (Il film arriverà su Netflix a giugno).

Body Heat“ è stata una delle ispirazioni”, ha detto Powell a gennaio, quando “Hit Man” ha debuttato con critiche entusiastiche al Sundance Film Festival. “Non ci sono più molte scene di sesso nei film, e certamente non molte che siano fatte bene”.

E ha continuato: “Body Heat ha un sacco di preliminari, e questo è uno dei motivi per cui sembra così intenso - vaporoso, carnale”. (“Body Heat”, uscito nel 1981, aveva come protagonista Kathleen Turner nel ruolo di una donna ricca che trama l'omicidio del marito mentre ha una torrida relazione con uno squallido avvocato, interpretato da William Hurt).

La programmazione dei multiplex per quest'estate include “Deadpool & Wolverine”, dei Marvel Studios, di proprietà della Disney; un trailer includeva una battuta su un atto intimo che coinvolgeva un giocattolo sessuale. (L'attività “non è nuova per me”, scherza Ryan Reynolds nei panni del malizioso Deadpool, “ma lo è per la Disney”). L'uscita di “Blink Twice”, un thriller contorto con Channing Tatum nel ruolo di un magnate che attira le donne in un rifugio privato, è prevista per agosto.

La ripresa potrebbe essere semplicemente una stranezza di programmazione. “Challengers” doveva uscire l'anno scorso, ma è stato ritardato a causa degli scioperi sindacali. Il suo arrivo ora - incastrato tra “Poor Things” e “Hit Man” - potrebbe creare la falsa apparenza di una svolta nell'industria cinematografica.

Ma ci sono segnali che suggeriscono un vero e proprio cambiamento. Uno di questi riguarda i coordinatori dell'intimità, ovvero esperti che aiutano gli interpreti a superare l'imbarazzo delle scene di sesso. La loro presenza sul set, un tempo una rarità, è diventata comune dopo il movimento #MeToo della fine del 2010. Secondo i produttori cinematografici, le star sono diventate più disponibili a partecipare a simulazioni di intimità.

Anche i giovani sceneggiatori e registi sembrano riscoprire film come “American Gigolo” (1980) e “9 settimane e mezzo” (1986) e trarne ispirazione. Alcuni dirigenti degli studios dicono che registi come Luca Guadagnino, che ha diretto “Challengers”, sono interessati a esplorare il cambiamento di atteggiamento nei confronti del sesso, come si vede nell'ascesa di OnlyFans e nell'abbraccio senza vergogna della fluidità sessuale da parte dei giovani millennial e della generazione Z.

(Un punto a sfavore: in uno studio condotto l'anno scorso dal Center for Scholars & Storytellers dell'Università della California, a Los Angeles, circa il 52% degli intervistati di età compresa tra i 13 e i 24 anni ha dichiarato di volere che i film e i programmi televisivi si concentrino maggiormente sulle amicizie e sulle relazioni platoniche).

Forse contribuendo a un certo grado di liberazione sessuale: Gli studios hanno smesso di inseguire la Cina, dove gli acquirenti di biglietti si sono rivoltati in massa contro i film di Hollywood.

Finora i risultati al botteghino sono stati contrastanti. “Anyone but You”, prodotto dalla Sony per 25 milioni di dollari, ha incassato quest'anno ben 219 milioni di dollari, mentre “Poor Things”, costato alla Searchlight Pictures 35 milioni di dollari, ha incassato ben 117 milioni di dollari. Altri tentativi (“Joy Ride”, “No Hard Feelings”) hanno deluso o sono falliti del tutto.

Le recensioni di “Challengers” sono state estremamente positive. Gli analisti del botteghino prevedono che il film incasserà circa 15 milioni di dollari nel suo weekend di debutto negli Stati Uniti e in Canada, dove è in programmazione in 3.400 sale, sufficienti per il primo posto.

