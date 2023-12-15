BYE BYE PINO INSEGNO – CANDELA TWEET: “ARRIVA L'UFFICIALITÀ. CON UNA NOTA LA RAI ANNUNCIA: ‘MARCO LIORNI CONDURRÀ LA NUOVA STAGIONE DEL GAME SHOW PIÙ LONGEVO DELLA TELEVISIONE ITALIANA. AL VIA LA NUOVA STAGIONE DE ‘L’EREDITÀ’, DA MARTEDÌ 2 GENNAIO 2024 TUTTI I GIORNI, ALLE 18.45 SU RAI 1" - È LA VITTORIA DI MARCO BASSETTI, CHE CON "BANIJAY" POSSIEDE IL FORMAT: LA CASA DI PRODUZIONE SI È OPPOSTA NETTAMENTE A INSEGNO. POI, QUANDO DA VIALE MAZZINI HANNO DETTO "O PINO O MORTE", BASSETTI HA TENUTO IL PUNTO, MINACCIANDO DI PORTARE IL PROGRAMMA A MEDIASET. E I VERTICI DEL SERVIZIO PUBBLICO HANNO FATTO PIPPA...
Arriva l'ufficialità. Con una nota la Rai annuncia: "Marco Liorni condurrà la nuova stagione del game show più longevo della televisione italiana. Al via la nuova stagione de “L’Eredità”, da martedì 2 gennaio 2024 tutti i giorni, alle 18.45 su Rai 1". #leredita