BYRON ALLEN VUOLE "SCALARE" LA "PARAMOUNT" - IL MAGNATE AMERICANO HA OFFERTO 14,3 MILIARDI DI DOLLARI PER COMPRARE TUTTE LE AZIONI DELL'IMPERO CHE CONTROLLA LA "PARAMOUNT PICTURE", “CBS”, “MTV”, ALTRE 170 RETI IN TUTTO IL MONDO - ALLEN SI FAREBBE CARICO ANCHE DEI 15 MILIARDI DI DEBITI DELLA SOCIETÀ - NON È L'UNICO INTERESSATO: ANCHE DAVID ELLISON, FIGLIO DEL FONDATORE DI “ORACLE”, AVREBBE MESSO "PARAMOUNT" NEL MIRINO

Estratto dell’articolo di Alex Weprin per www.hollywoodreporter.it

Byron Allen sta facendo un’offerta per la Paramount. Il comico diventato magnate dei media ha presentato un’offerta da 14,3 miliardi di dollari per acquistare tutte le azioni in circolazione della Paramount Global, secondo quanto dichiarato dalla società di Allen. L’accordo vedrebbe Allen Media Group assumere anche il carico di debito di circa 15 miliardi di dollari della Paramount, valutando le azioni con un premio di circa il 50% rispetto ai loro recenti prezzi di negoziazione.

“Il sig. Byron Allen ha presentato un’offerta per conto di Allen Media Group e dei suoi partner strategici per l’acquisto di tutte le azioni di Paramount Global in circolazione “, si legge nel comunicato. “Riteniamo che questa offerta da 30 miliardi di dollari, che comprende debito e azioni, sia la soluzione migliore per tutti gli azionisti di Paramount Global e che debba essere presa in seria considerazione e perseguita”.

L’AMG di Allen possiede, tra le altre attività, The Weather Channel, una serie di stazioni televisive locali, The Grio e un’attività di contenuti televisivi in syndication. Il magnate, che ha iniziato la sua carriera a Hollywood come comico di stand-up (di tanto in tanto si esibisce ancora), è noto per le sue tattiche di negoziazione aggressive e per il suo desiderio di far crescere la sua attività. Alla fine dell’anno scorso AMG ha aggiunto una manciata di nuovi membri del consiglio di amministrazione, mentre cercava nuove opportunità di espansione. [...]

“Il carattere di Byron si può riassumere nel modo in cui gioca a scacchi”, aveva detto Eddie Murphy a The Hollywood Reporter in un profilo di Allen del 2020. “Byron giocava molto a scacchi agli inizi. C’era un gruppo di persone in città, come Berry Gordy e Jim Brown, che radunavano buoni giocatori. Ho giocato molto con Byron. Sono un giocatore di scacchi molto più bravo di Byron. Nessuno mi batte. Se avessi giocato contro Byron con l’orologio, avrei eliminato Byron.

Ma non abbiamo giocato con l’orologio, abbiamo giocato e basta. E questo è il gioco di Byron. È super paziente. Impiega molto tempo tra una mossa e l’altra. Lo fa fino a quando non ti senti frustrato, e allora fai qualcosa di stupido, e tutto ciò di cui ha bisogno è una piccola crepa. Basta un pedone, un qualsiasi tipo di vantaggio, e ti ha fregato. Questo è Byron in poche parole”. [...]