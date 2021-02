SUPERMARIO, IL "GENTLEMAN INAFFERRABILE" - NATALIA ASPESI IN LODE DI DRAGHI: UN 'TECNICO', CHE ORRORE, NON INSULTA, NON SCHERNISCE, NON ABBAIA, NON DICE PAROLACCE, NON RISPONDE ALLE DOMANDE INUTILI – HA PRESIEDUTO LA BCE, FORSE DI PO' DI POLITICA CAPISCE, SOPRATTUTTO SE DICHIARA DI CAPIRLA ANCHE DI BATTISTA. SIAMO COSI’ ABITUATI AL AL DISORDINE SCONCLUSIONATO CHE CI GOVERNA CHE...