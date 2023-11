6 nov 2023 13:22

CAFONALINO GIU’ DALLA SCALA! AHO’, MA COME CE ANDATE VESTITI A TEATRO? NUN CE L’AVETE UN PAIO DI MOCASSINI? COMPRATEVELI, MILANO E’ ANCHE LA CITTA’ DELLA MODA! LA SCALA E’ DIVENTATA UNA PALESTRA, SE NON C’HAI LE SCARPE DA GINNASTICA PARE CHE NON TI FACCIANO ENTRARE! POI C’E’ CHI PENSA DIRETTAMENTE ALLA DOCCIA E SI PRESENTA IN CIABATTE (GRIFFATE DIOR) CON I COLLANT A RETE. E NON VENITE A DIRE CHE QUEL CHE CONTA E’ LA MUSICA! IN MUTANDE E CIABATTE, LA MUSICA, LA ASCOLTI A CASA TUA: E’ SOLO ESIBIZIONISMO DA SGARRUPATI O DA POVERE SMANDRAPPATE…