15 ott 2023 09:10

CAINE CHE ABBAIA, NON MORDE PIU’ – L’ATTORE MICHAEL CAINE CONFERMA ALLA "BBC" L’ADDIO AL CINEMA: “A 90 ANNI NON SARÒ MAI PIÙ PROTAGONISTA DI UN FILM. COSÌ MI SONO DETTO: MEGLIO LASCIARE ADESSO. LA MIA PREOCCUPAZIONE È DI ARRIVARE VIVO ALL'ORA DI PRANZO” - POCHE SETTIMANE FA CAINE AVEVA DETTO AL GUARDIAN CHE PENSAVA DI RECITARE NEL RUOLO DI CHARLES DARWIN IN UNA PRODUZIONE IN PROGRAMMA NEL 2024.