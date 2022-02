I CALCHI IN GESSO DEI PISELLONI DI HENDRIX E FRANK ZAPPA, IL LASSATIVO SCAMBIATO PER COCAINA E LA MANO MOZZATA IN CORNOVAGLIA – ALLA NUVOLA CARLO VERDONE FESTEGGIA CON MARGHERITA BUY I 30 ANNI DI "MALEDETTO IL GIORNO CHE TI HO INCONTRATO" E SCIORINA ANEDDOTI HOT E RETROSCENA STRACULT DEL FILM - "IN INGHILTERRA MI CHIESERO: “E’ VERO CHE LEI STA GIRANDO UN FILM CHE INDAGA SULLA MORTE DI HENDRIX, INVENTANDOSI CHE È STATO ASSASSINATO? IO RISPONDO DI SÌ E LORO MI RIFERISCONO CHE…” – VIDEO DELLA “SCOPATA RETORICA”

Emilia Costantini per il "Corriere della Sera"

verdone buy

Lui un giornalista romano, depresso e ipocondriaco, che spera di pubblicare la biografia di Jimi Hendrix svelando il vero motivo della morte. Lei un'attrice teatrale, piena di complessi e in overdose di tranquillanti. Bernardo e Camilla, ovvero Carlo Verdone e Margherita Buy, protagonisti di Maledetto il giorno che t' ho incontrato , si incontrano nello studio di uno psicologo di cui sono entrambi i pazienti. Ieri sera, a Roma, i due attori hanno celebrato i 30 anni del film, a suo tempo pluripremiato, alla Nuvola di Fuksas, con un evento condotto da Mario Sesti.

BUY VERDONE

«È stato un film fortunato, stranamente legato al numero 22, apparso continuamente durante la lavorazione - esordisce Verdone - e vi spiego perché. Quando partimmo per Londra, dove abbiamo girato varie scene, il gate a Fiumicino era il 22 e i posti in aereo erano 22 A per me e 22 C per Margherita. In hotel, la mia stanza era la 522 e, quando raggiungiamo la Cornovaglia, dove erano previste altre scene, la mia camera era la 22. Ma non basta. Al ritorno da Londra a Milano, il mio posto in aereo era di nuovo il 22, tanto che Margherita esclamò:

VERDONE BUY 16

"Ma tu lo fai apposta! Questo numero è un'ossessione". E non è finita qua. Nel capoluogo lombardo, la location dove va a capitare? Davanti a un portone, numero civico 22. Margherita si inalbera: "Non è possibile! Non è una cosa normale! Mi sta venendo l'ansia"». Un'ansia giustificata? «Bè, qualcuno mi aveva detto che il numero 22, nei Tarocchi, corrisponde al Matto - precisa Carlo - Però poi una poetessa-sensitiva, che conobbi a una cena in quel periodo, mi rassicurò: il 22 è il numero della sapienza estrema. E adesso mi capita di celebrare l'anniversario nel 2022. Insomma, un numero, un destino».

Che però non ha nulla a che fare con la data di nascita di Verdone.

VERDONE BUY 4

«Assolutamente no. Io sono nato venerdì 17 novembre, alle ore 10,17 del mattino. Quando mia nonna seppe che i miei genitori volevano chiamarmi Carlo, consigliò loro di aggiungere il nome Gregorio, che porta fortuna, infatti mi chiamo Carlo Gregorio».

Tanti gli aneddoti che affollano i ricordi di quel set movimentato.

CALCO PENE HENDRIX

«Mentre con Margherita giravamo una scena in Inghilterra, nella quale Camilla e Bernardo imbottiti di ansiolitici litigano in una camera d'albergo, vengo avvicinato da due giornalisti inglesi. Mi chiedono: è vero che lei gira un film che indaga sulla morte di Hendrix, inventandosi che è stato assassinato? Io rispondo di sì e loro mi riferiscono che si era appena aperto un processo, proprio sul possibile omicidio della rockstar, dovuto probabilmente alla droga tagliata con altre sostanze...».

E quell'incontro a Notting Hill?

«Stavamo realizzando la scena finale del film. Si presentano due signore cinquantenni, con l'aria da ex hippie: una scultrice e una pittrice. Mi dicono che avevano realizzato i calchi in gesso delle parti intime di Hendrix e di Frank Zappa e mi chiedono se ero interessato a fotografarli per inserirli nel mio film. La curiosità era tanta. Vado a casa della scultrice, ma ho evitato di riprodurre l'immagine nel film, altrimenti gli spettatori maschi si deprimevano».

CYNTHIA PLASTER CASTER E I CALCHI DEI PENI

Ma in Maledetto il giorno che t' ho incontrato c'è pure una scena accaduta veramente. «All'aeroporto di Heathrow - conferma Verdone - mi chiedono di aprire la valigia. Dentro c'era una pochette con medicine varie, tra cui una busta contenente una polvere bianca. Il poliziotto mi fissa insospettito, la annusa e io mi affretto a precisare che non si trattava di cocaina, bensì di un lassativo. Lui sembra non crederci, io gli faccio persino il gesto di uno che sta seduto sul water e finalmente capisce e mi lascia andare».

carlo verdone margherita buy

Ieri sera alla Nuvola sold-out in poche ore. «I posti disponibili erano 1.800, e abbiamo dovuto lasciare fuori circa 3 mila persone. Sono felice dell'affetto del pubblico - conclude Carlo - Un successo dovuto principalmente a due donne, Margherita e la sceneggiatrice Francesca Marciano, con cui ho raccontato una vicenda che trent' anni fa, nel cinema italiano, non era stata mai raccontata. Oggi gli studi di psicoanalisi sono molto frequentati, all'epoca una coppia di nevrotici che si incontrano dall'analista e finiscono per innamorarsi era una novità».

margherita buy carlo verdone maledetto il giorno che t’ho incontrato carlo verdone margherita buy carlo verdone margherita buy VERDONE BUY