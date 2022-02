28 feb 2022 16:50

UN CALCIO A PUTIN! LA FIFA È IN PROCINTO DI ESCLUDERE LA RUSSIA DALLE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI. IL GOVERNO MONDIALE DEL CALCIO È IN STRETTO CONTATTO CON L'UEFA: LA DECISIONE ATTESA NELLE PROSSIME ORE. IL CIO HA COMUNICATO DI AVER RITIRATO L’ORDINE OLIMPICO AL PRESIDENTE RUSSO PUTIN E HA CHIESTO CHE ATLETI E FUNZIONARI RUSSI E BIELORUSSI NON PARTECIPINO A COMPETIZIONI INTERNAZIONALI.