CALENDA-GRUBER, CHE RISSA! "NON MI FA PARLARE"; "E ALLORA MANDIAMO IL PUNTO DI PAGLIARO".

Estratto da liberoquotidiano.it

carlo calenda

Carlo Calenda non ha vita facile nello studio di Lilli Gruber nel giorno del naufragio del partito unico con Matteo Renzi. Il leader di Azione è ospite di Otto e mezzo, su La7, con la conduttrice che lo accoglie con un certo piglio: "Il Terzo Polo si è sciolto, il partito unico con Renzi non ci sarà. Non ha il dubbio che la colpa sia sua? Forse troppo litigioso?".

(…)

Nel corso della puntata Gruber torna a incalzare Calenda accusandolo di non rispondere nel merito delle domande che gli vengono fatte. L'ospite, dal canto suo, lamenta che non gli viene data la possibilità di rispondere perché viene interrotto subito. Insomma, l'intervista precipita in una sorta di stallo.

lilli gruber

"Mi faccia finire, altrimenti sto in silenzio e ascolto le sue opinioni come faccio da telespettatore", attacca Calenda. "Ma cosa vuole dire? Non si capisce?", ribatte la conduttrice che conclude: "A questo punti diamo il Punto di Paolo Pagliaro", il consueto servizio con cui terminano le puntate di Otto e mezzo. "Almeno lui riuscirà parlare" è l'ultima battuta di Calenda.

carlo calenda gruber calenda