IL CALVARIO DI JOVANOTTI: DOPO LA CADUTA DALLA BICI E L’OPERAZIONE CHE NON E’ ANDATA BENE (“NON HANNO RIALLINEATO IL FEMORE E QUINDI HO UNA GAMBA PIÙ CORTA DELL’ALTRA”), LORENZO CHERUBINI SALTA IL TOUR - "RIDO PER NON PIANGERE, HO FATTO UN GRAN CASINO. NON SO QUANDO POTRÒ RIMETTERMI IN PIEDI, MANCO GLI ORTOPEDICI LO SANNO. DEVO OPERARMI ANCORA PER TOGLIERE LA PLACCA ALLA CLAVICOLA. I MIEI MUSICISTI NEL 2024 FARANNO ALTRO..."

Andrea Laffranchi per il “Corriere della Sera” - Estratti

Jovanotti il sorriso ce l’ha sempre. A partire dal nome. Lo ha anche messo nel pensiero positivo delle sue canzoni. E i suoi concerti sono una celebrazione festosa della vita. Fa impressione vederlo incupito e triste. In privato Lorenzo Cherubini avrà i suoi momenti no, ma nel nostro immaginario è sempre stato una voce squillante, una risata allegra, un fiume di parole entusiasmante.

L’altro giorno Jova ha postato un lungo video su Facebook, una confessione, un flusso di coscienza in cui le poche risate erano una fuga da pensieri brutti. «Rido per non piangere... perché ho fatto un gran casino». Il cantautore ha colto l’occasione dei quattro mesi dall’incidente in bici a Santo Domingo dal quale è uscito male. «Un trauma grosso — lo aveva definito ad agosto — : una botta che poteva andare peggio».

Frattura alla clavicola e frattura in tre punti del femore. L’operazione nell’ospedale caraibico non era andata bene. «Non hanno riallineato il femore e quindi ho una gamba più corta dell’altra», aveva detto tempo fa. E quindi la riabilitazione in Italia. Da anni si fa seguire da Fabrizio Borra, fisioterapista basato a Forlì che ha curato i corpi di atleti come Pantani, Alonso e Tamberi.

Lorenzo ha passato l’agosto in Romagna: sedute quotidiane, la famiglia a fargli compagnia e le visite degli amici come Morandi e Saturnino. La ripresa va a rilento: «Non cammino ancora senza stampelle, ma conto di cominciare per dicembre — ha confessato l’altro giorno —. Appoggio il piede, ma i muscoli fanno male. Ci vuole tempo e pazienza: faccio fisioterapia due volte al giorno». Non è solo il corpo a soffrire. Jova è come un atleta, si prepara ai tour con la stessa costanza di uno sportivo professionista, anche perché la performance fisica è parte integrante dei suoi show. Un colpo al fisico è anche un colpo all’artista e quindi all’uomo.

Il video parte con la voce quasi rotta per l’emozione e anche in altri momenti è in bilico. I tempi di ripresa sono incerti. «Non so quando potrò rimettermi in piedi, manco gli ortopedici lo sanno. Devo operarmi ancora per togliere la placca alla clavicola». Sono saltati tutti i piani, c’erano un disco da preparare e un tour da pianificare. «Sento responsabilità verso i musicisti che avevo convocato per tutto il 2024. Mi spiace, ma grazie al cielo sono professionisti in gamba che troveranno da fare».

