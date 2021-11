16 nov 2021 17:52

CAN NON DORME - DOPO DILETTA LEOTTA, TOCCA A FRANCESCA CHILLEMI! "CHI" SCODELLA LE FOTO DEL WEEKEND DA CLANDESTINI DI CAN YAMAN CON L'ATTRICE COLLEGA DELLA FICTION "VIOLA COME IL MARE" - NONOSTANTE LUI PROVI A NASCONDERSI CON CAPPUCCIO E MASCHERINA, SI VEDE USCIRE DALLO STESSO PORTONE DI ROMA DOVE ALLOGGIAVA LEI: È LA PROVA DELLA NOTTE TRASCORSA ASSIEME - LA CHILLEMI HA IL COMPAGNO STEFANO ROSSO E LA FIGLIA RANIA A MILANO…