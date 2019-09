GRANDE È LA CONFUSIONE SOTTO L'ANTENNA - BASSANINI: ''NON SONO CANDIDATO ALLA PRESIDENZA TIM''. PER IL POSTO DI CONTI FIOCCANO I NOMI PIÙ DISPARATI, INCLUSI QUELLI DI TONONI E BASSANINI, MA IL LORO LEGAME CON OPEN FIBER AL MOMENTO NON PERMETTEREBBE UN SIMILE PASSAGGIO - SI PARLA ANCHE DI CIPOLLETTA, IN BUONI RAPPORTI CON GUBITOSI. MA FINCHÉ NON SI RIUNIRÀ IL COMITATO NOMINE LA PROSSIMA SETTIMANA…