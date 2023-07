VOICE TURN OVER!

CAPITOLO OPINIONISTI GRANDE FRATELLO MIX

FUORI ORIETTA BERTI (DIREZIONE IO CANTO), IN POLE POSITION PER QUELLA POLTRONA UNA EX CONCORRENTE: KATIA RICCIARELLI! MA DAVVERO NON C'ERA DI MEGLIO? #ANTEPRIMATWITTER#GFVIP pic.twitter.com/jWisk04iMM