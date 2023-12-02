CANDELA FLASH! BALLA CHE TI PASSA, MILLY CARLUCCI PROVA A FAR VOLARE IL SUO "BALLANDO CON LE STELLE". NELL'OTTAVA PUNTATA, IN ONDA SABATO 9 DICEMBRE, IL RITORNO IN PISTA DI GABRIEL GARKO E L'ARRIVO DI STEFANO DE MARTINO...-
CANDELA FLASH! BALLA CHE TI PASSA, MILLY CARLUCCI PROVA A FAR VOLARE IL SUO "BALLANDO CON LE STELLE". NELL'OTTAVA PUNTATA, IN ONDA SABATO 9 DICEMBRE, IL RITORNO IN PISTA DI GABRIEL GARKO E L'ARRIVO DI STEFANO DE MARTINO...-
DAGOREPORT! - LA GRANDE BELLEZZA DI ROMA È ANCHE QUESTA: CHE TUTTO - COMPRESO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTE - SI FA IN VIRTÙ DEL POTERE DEI GRANDI STUDI LEGALI - CON LO SBARCO DEL NUOVO GOVERNO MELONIANO A PALAZZO CHIGI NON POTEVA NON CAMBIARE LA MAPPA DEGLI AZZECCAGARBUGLI. MESSI DA PARTE PER “PIDDISMO” GLI STUDI LEGALI DI ZOPPINI, SEVERINO, NAPOLITANO, OGGI A FAR DA CINGHIA DI TRASMISSIONE TRA POLITICA E POTERE BRILLA QUELLO DI GIANNI & ORIGONI. TANT’È CHE GIORGIA MELONI, PER SBRIGARE ALCUNE QUESTIONI FAMILIARI RIMASTE IN SOSPESO CON L’EX COMPAGNO ANDREA GIAMBRUNO, SI SAREBBE RIVOLTA APPUNTO A FRANCESCO GIANNI…
FLASH! - A SALVINI LA VERA BUCA GLIEL'HA RIFILATA MARINE LE PEN CHE NON HA NESSUNA INTENZIONE DI STARE ACCANTO AL LEADER LEGHISTA ORA CHE IN FRANCIA STA CERCANDO DI SPOSTARSI AL CENTRO, VALE A DIRE IL CONTRARIO DI CIO' CHE STA FACENDO IL CAPITONE IN ITALIA - L'OLANDESE WILDERS, INVECE, NON AVEVA DATO CONFERMA IMPELAGATO COM'E' A FORMARE IL SUO GOVERNO...
FLASH! - ROMA, DAVVERO SANTA E DANNATA! AL TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALDO CAZZULLO NELLA CHIESA DI SANT'IGNAZIO DI LOYOLA, È SCATTATO L'ASSALTO FEMMINILE A MARIO DRAGHI. IN SACRESTIA, SOTTO GLI OCCHIONI SGOMENTI DI NANCY BRILLI (CHE AVEVA LETTO ALCUNE PAGINE DEL LIBRO), SI SONO AVVENTATE COME ERINNI LE TRE GRAZIE DELLA RAI: SERENA BORTONE, ELEONORA DANIELE E ANNALISA BRUCHI (DRAGHI HA GRADITO)...
DAGOREPORT - LA BATOSTA DELL’ITALIA NELLA CORSA A EXPO 2030 È UN BOCCONE AMARISSIMO PER GIORGIA MELONI: ERA CONVINTA CHE ROMA STRAPPASSE ALMENO IL BALLOTTAGGIO, E INVECE L'HANNO ABBANDONATA ANCHE I PAESI UE (SU 27, SOLO 5/6). A COMPLICARE LA CORSA È STATO ANCHE L’ESPLICITO SOSTEGNO DI ISRAELE A ROMA – SUBITO È CACCIA AL CAPRONE ESPIATORIO, CHE A DESTRA VEDONO IN GUALTIERI, L’UNICO INSIEME A MASSOLO CHE SI È SPESO PER LA CITTÀ – PERCHÉ NON È STATO COINVOLTO MATTARELLA? – IL MANCATO SOSTEGNO DEI PAESI UE E' UN BRUTTO SEGNALE PER LA PARTITA DEL PATTO DI STABILITÀ – L’ULTIMATUM DEL PPE ALLA DUCETTA...
UN ATTO POLITICO. IL RITORNO IN PUBBLICO DI MARIO DRAGHI, SEDUTO COME UN PAPA DI FRONTE ALL’ALTARE DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALDO CAZZULLO, HA SIMBOLEGGIATO UN ATTO DI DISSENSO ALL'ATTUALE REGIME POLITICO - IL SUO PROGRAMMA “ELETTORALE” (“PER L’EUROPA È IL MOMENTO DI DIVENTARE STATO” - ALTRIMENTI NON C’È SALVEZZA), E’ UN’ALTERNATIVA ALLA DERIVA SOVRANISTA IN ATTO. E LA FOLLA CHE SI È SCAPICOLLATA ALLE 16.30 NELLA CHIESA DEI GESUITI ERA LÌ IN CERCA DI UN ESORCISMO CHE SPAZZI VIA QUESTO INCUBO NERO COL FEZ - COSA CHE NON AVRÀ FATTO PIACERE A MELONI E SALVINI. NÉ A QUELLA PARTE DEL ‘’CORRIERE DELLA SERA’’ CHE TIFA PER LA DUCETTA, CHE HA SBATTUTO UN EVENTO MAI VISTO IN ITALIA A PAGINA 15 - NEMMENO UN DRAGHI CHE ROMPE IL SILENZIO DALLA SUA USCITA DA PALAZZO CHIGI (22 OTTOBRE 2022), INTERVISTATO DAL VICE DIRETTORE E PRIMA FIRMA CAZZULLO, PRESENTE IL SUO EDITORE CAIRO, HA CONVINTO IL CORRIERONE A SPARARE L’EVENTO IN PRIMA PAGINA. DEL RESTO, DEL PD ERANO PRESENTI SOLO GUERINI E ZANDA…