30 giu 2023 19:20

CANDELA FLASH! BIANCA BERLINGUER NON ANDRÀ A DISCOVERY E NON È MAI ESISTITA UNA TRATTATIVA. GIRA VOCE CHE ALESSANDRO ARAIMO, GENERAL MANAGER WARNER BROS DISCOVERY, NON ABBIA GRADITO LE FINTE NOTIZIE DI TELEMERCATO. IN QUESTI MESI, PER ALZARE LA POSTA O CREARE MOVIMENTO, IN MOLTI HANNO INVENTATO TRATTATIVE CON IL GRUPPO CHE ACCOGLIERÀ FABIO FAZIO...