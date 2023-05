12 mag 2023 10:56

CANDELA FLASH! CAOS A VIALE MAZZINI PER I BASSI ASCOLTI DI JUVENTUS-SIVIGLIA (SU RAI1 SOLO 3.772.000 SPETTATORI CON IL 18% DI SHARE). IL MOTIVO? AVREBBERO COMPRATO DA SKY LA GARA DI EUROPA LEAGUE (NON IN ESCLUSIVA) PAGANDO CIRCA 3 MILIONI DI EURO. CIFRA NON RIPAGATA DA ASCOLTI E PUBBLICITÀ - MEDIASET, NON CONVINTA DALL'OPERAZIONE, AVEVA FATTO UN PASSO INDIETRO OFFRENDO SOLO UN TERZO...