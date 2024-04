14 apr 2024 11:20

CANDELA FLASH! IL CASO AMADEUS MANDA IN TILT VIALE MAZZINI: A DESTRA TEMONO MESI DI FUOCO E DI AVER GIÀ BRUCIATO LA NUOVA GOVERNANCE. NELL'ULTIME ORE IL CAMBIO DI STRATEGIA. DOPO AVER RIPETUTO URBI ET ORBI DI AVER PAREGGIATO L'OFFERTA DI "DISCOVERY" (ESCLUDENDO QUINDI L’USCITA DI “AMA” PER RAGIONI ECONOMICHE) FILTRANO ORA CIFRE GONFIATE PER DIRE "NON POTEVAMO COMPETERE". TRADOTTO: NON CI STANNO CAPENDO PIÙ NIENTE...