CANDELA FLASH! - CI RISIAMO: È UNA FAKE NEWS! "NOVELLA 2000" ANNUNCIA LA PRESENZA DI BARBARA D'URSO A 'SANREMO 2024' COME CO-CONDUTTRICE. COME GIÀ SVELATO DA DAGOSPIA, CARMELITA NON È NEI PIANI DEL DIRETTORE ARTISTICO AMADEUS...-
DAGOREPORT – "IO SO' GIORGIA (E VOI NON SIETE UN CAZZO) E' STATA COSTRETTA AD ACCONTENTARSI DI UN PREMIERATO ANNACQUATO: MATTARELLA, DAVANTI A RIFORME PIÙ HARD, SI SAREBBE DIMESSO - SULLA MANOVRA LA DUCETTA SE LA COMANDA E SALVINI E TAJANI SE LA PRENDONO IN QUEL POSTO: DAL PONTE SULLO STRETTO ALLE PENSIONI, FINO AL CANONE RAI, DEVONO RINCULARE - LA GUERRA IN MEDIORIENTE HA SALVATO IL GOVERNO (E LA FINANZIARIA) DELLA MELONI: NÉ BRUXELLES NÉ MOODY’S CALERANNO LA SCURE – IL “DO UT MES” DELLA PREMIER: SÌ AL FONDO SALVA STATI, IN CAMBIO DI UN PATTO DI STABILITÀ PIÙ SOFT - GLI EUROPOTERI ASPETTANO IL VOTO DEL 9 GIUGNO 2024 PER CERTIFICARE L’IRRILEVANZA DELLA DUCETTA E CONSERVATORI EU - NON SOLO: PER QUELLA DATA, BRUXELLES SI ASPETTA UN CAMBIAMENTO SULLO SCENARIO DEL DISORDINE MONDIALE. E CON LA FINE DEI CONFLITTI IN UCRAINA E IN ISRAELE IL TAPPO ALLA PROTERVIA DI MELONI E ALLE MAGAGNE SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI POTREBBE SALTARE…
DAGOREPORT – HASTA LA VISTA, “BIBI”: COMUNQUE VADA L’OFFENSIVA ISRAELIANA NELLA STRISCIA DI GAZA, IL DESTINO DI NETANYAHU È SEGNATO. GLI AMERICANI SONO INSOFFERENTI E SPINGONO PER UN VOLTO NUOVO PER GESTIRE LE TRATTATIVE DI PACE: GLI USA APPREZZANO MOLTO YAIR LAPID, UNICO LEADER A ESSERE RIMASTO ALL’OPPOSIZIONE, CHE INVOCA IL DIALOGO CON L’ANP – L’INVASIONE DELLA STRISCIA DI GAZA PROCEDE A RILENTO, CON L’OBIETTIVO DI SFIANCARE I MILIZIANI DI HAMAS CON INCONTRI DIPLOMATICI PER SBLOCCARE IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI - L’EX CAPO DEL MOSSAD, YOSSI COHEN, VOLERÀ IN QATAR, E POTREBBE INCONTRARE IL CAPO DI HAMAS, ISMAIL HANIYEH – I TIMORI DEGLI USA PER IL DISCORSO DI VENERDI' DI HASSAM NASRALLAH, LEADER DI HEZBOLLAH, FINANZIATO DALL'IRAN
DAGOREPORT – IN ITALIA PERCHÉ SI FANNO I CONCORSI PUBBLICI PER I DIRETTORI DEI MUSEI? SI NOMINI E BASTA: AMICI TESSERATI, AMICHETTI, AMANTI, PARENTI… - DOVE C’ERA L’INSCALFIBILE AMICHETTISMO DI SINISTRA È ORA IN SCENA L’APPARTENENZA DURA E PURA ALLA DESTRA-DESTRA. NON SI NOMINANO COMPETENTI: CI VUOLE IL FEZ. DA GIULI A BUTTAFUOCO: CONOSCENZA DELL’ARTE O PRECEDENTI DIREZIONI DI MUSEI? ZERO! - PER LE GALLERIE ESTENSI SPUNTA LA SCRITTRICE ALESSANDRA NECCI, FIGLIA DI LORENZO, CARA A STEFANO FOLLI - SGARBI, UNICO CHE VOLENDO CAPISCE DI COSA SI STIA PARLANDO, È STATO AZZOPPATO PROPRIO IL GIORNO PRIMA DELLA NOMINA DI BUTTAFUOCO ALLA BIENNALE…
DAGOREPORT – DIETRO ALLA FANTOMATICA VALUTAZIONE DA 31 MILIARDI DELLA RETE DI TIM, PROPUGNATA DA VIVENDI, CI SAREBBE IL FONDO MACQUARIE (CHE HA IL 40% DI OPEN FIBER) – ALL’ORIGINE CI SAREBBE UNA LETTERA SCRITTA DA ROBERTO SAMBUCO, ALL’EPOCA DEI FATTI SENIOR MANAGER DI MACQUARIE CAPITAL, E INVIATA A DE PUYFONTAINE, CEO DEL GRUPPO FRANCESE, PRIMO AZIONISTA DI TIM – PECCATO PERÒ CHE PER TUTTI GLI ALTRI ANALISTI IL VALORE DELL’ASSET SI AGGIRI DAI 16 AI 20 MILIARDI DI EURO. CHE NE PENSA IL FONDO AUSTRALIANO DELL’INTRAPRENDENZA DEL SUO SUPER CONSULENTE? - LA SMENTITA DI SAMBUCO
DAGOREPORT - ORA LA GUERRA SARÀ FINO ALL’ULTIMO SANGUE DENTRO LA MAGGIORANZA DI GOVERNO - L’ULTIMO CASUS BELLI È IL BLITZ DI SALVINI (CON LO ZAMPONE DELLA DUCETTA MELONI) CHE MIRA A RIDURRE IL CANONE RAI DA 90 EURO A 70. BEN 450 MILIONI IN MENO PROPRIO QUANDO, PER LA PRIMA VOLTA, TOCCA ALLA DESTRA-CENTRO GOVERNARE VIALE MAZZINI - TAGLIO DA RIMPIAZZARE CON UN EMENDAMENTO CHE DOVREBBE PORTARE AD UN AUMENTO DEL TETTO PUBBLICITARIO DEL BARACCONE CATODICO DI STATO - A PAGARNE LE SPESE, PER LA SETE DI VENDETTA DELL’EX COMPAGNA DI GIAMBRUNO E PER LA FOGA DI RACCATTARE I CONSENSI PERDUTI DI SALVINI, SAREBBE IN PRIMIS MEDIASET DI CASA BERLUSCONI E A SEGUIRE LA7 - URBANO CAIRO HA POSIZIONATO IL "CORRIERE", PRIMO QUOTIDIANO ITALIANO, IN CHIAVE FILO-MELONIANA: CHE FARÀ QUANDO VEDRÀ DIMINUIRE GLI INCASSI PUBBLICITARI DE LA7?