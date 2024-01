31 gen 2024 08:57

CANDELA FLASH! COME DAGOANTICIPATO 'IO CANTO' TORNERÀ SU CANALE 5 GIÀ IN PRIMAVERA CON LA VERSIONE 'FAMILY'. LO SHOW NON SARÀ CONDOTTO DA GERRY SCOTTI, IMPEGNATO SU NUMEROSI TITOLI, MA DA MICHELLE HUNZIKER, GIÀ PRESENTE IN GIURIA NELL'ULTIMA EDIZIONE