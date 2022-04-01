CANDELA FLASH! COME DAGOANTICIPATO COSTANTINO DELLA GHERARDESCA SI È INFORTUNATO DURANTE LE REGISTRAZIONI DI "PECHINO EXPRESS". CHI SOSTITUIRÀ IL NOBILE CONDUTTORE NELL'ADVENTURE GAME DI SKY? IL WEDDING PLANNER ENZO MICCIO...-
CANDELA FLASH! COME DAGOANTICIPATO COSTANTINO DELLA GHERARDESCA SI È INFORTUNATO DURANTE LE REGISTRAZIONI DI "PECHINO EXPRESS". CHI SOSTITUIRÀ IL NOBILE CONDUTTORE NELL'ADVENTURE GAME DI SKY? IL WEDDING PLANNER ENZO MICCIO...-
CAFONALINO - SE VOLETE VEDERE, PER UNA VOLTA, UNA MOSTRA SENZA BABBIONI E CAFONI TRA I PIEDI MA AFFOLLATISSIMA DI RAGAZZI E PISCHELLE, ANDATE A PALAZZO BONAPARTE A ROMA, DOVE FINO AL 3 LUGLIO C'È LA MOSTRA DI JAGO (IL CIOCIARISSIMO JACOPO CARDILLO) - EPICO SCULTORE TRASFORMATO DAI SOCIAL IN ROCKSTAR E PER QUESTO SNOBBATISSIMO DALLA CRITICA PARRUCCONA - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
ECCO COSA ACCADE IN CHI HA CONTRATTO IL CORONAVIRUS DURANTE LA PRIMA ONDATA A SEI MESI DALLA NEGATIVIZZAZIONE - CIRCA IL 10% DELLE PERSONE E' STATO RICOVERATO DI NUOVO, PRINCIPALMENTE PER CAUSE CARDIO-RESPIRATORIE, RENALI E NEUROLOGICHE - LE VISITE MEDICHE SONO PIÙ CHE RADDOPPIATE RISPETTO AL PRE-PANDEMIA, MENTRE LE TAC AL TORACE SONO AUMENTATE DI 32 VOLTE NEI PAZIENTI DIMESSI DAI REPARTI PIÙ CRITICI E DI 5,5 VOLTE IN QUELLI RICOVERATI NEI REPARTI DI DEGENZA NORMALE…