CANDELA FLASH! X FACTOR REVOLUTION, IL TALENT SHOW DI SKY CAMBIA PER RILANCIARSI. NON SOLO IL RITORNO DI FEDEZ (ANTICIPATO DA DAGOSPIA) IN GIURIA SPUNTA IL NOME DELL'ATTRICE E CONDUTTRICE AMBRA ANGIOLINI. TRATTATIVA IN FASE AVANZATA...-
CANDELA FLASH! X FACTOR REVOLUTION, IL TALENT SHOW DI SKY CAMBIA PER RILANCIARSI. NON SOLO IL RITORNO DI FEDEZ (ANTICIPATO DA DAGOSPIA) IN GIURIA SPUNTA IL NOME DELL'ATTRICE E CONDUTTRICE AMBRA ANGIOLINI. TRATTATIVA IN FASE AVANZATA...-
“SEI LIBERO DI DIRE QUELLO CHE VUOI, MA CI SONO DUE SOLDATI PRONTI AD AMMAZZARCI. SCHERZIAMO, UMORISMO RUSSO” - IL DIRETTORE DI “DOMANI”, STEFANO FELTRI, È ANDATO OSPITE DI UN TALK SHOW DI “RUSSIA TODAY”: “MAGARI QUALCHE SPETTATORE HA DAVVERO SENTITO PARLARE DI PUTIN COME UN CRIMINALE INTERNAZIONALE” - “AVRÒ FATTO LA MIA PARTE NEL PERMETTERE ALLA PROPAGANDA DELLA RUSSIA DI PRESENTARSI COME PIÙ LIBERALE DI QUANTO LA CONSIDERIAMO, O FORSE ERA UNA COMPLESSA OPERAZIONE PER CONVINCERE ME DI POTER DIRE TUTTO QUELLO CHE VOLEVO IN RUSSIA…”
LA CINA NON VUOLE CONVIVERE CON IL VIRUS: VUOLE ANNIENTARLO. E PERDE - IL DURISSIMO LOCKDOWN A SHANGHAI, CON LE GABBIE FUORI DAI CONDOMINI PER IMPEDIRE ALLA GENTE DI USCIRE, STA SFUGGENDO DI MANO - NON E’ SOLO UNA FACCENDA SANITARIA, E’ ANCHE POLITICA: SHANGHAI È LA CITTÀ DI RIFERIMENTO DELLA FAZIONE VICINA ALL'EX PRESIDENTE JIANG ZEMIN, CHE SI CONTRAPPONE ALLA CORRENTE DELLO ZHEJIANG, GUIDATA DA XI JINPING - IN AUTUNNO, SI SVOLGERÀ A PECHINO IL XX CONGRESSO NAZIONALE DEL PARTITO COMUNISTA CINESE CHE DOVREBBE CONFERMARE XI PER IL TERZO MANDATO: DICHIARARE INUTILE LA STRATEGIA ZERO COVID PER PASSARE ALLA CONVIVENZA CON IL VIRUS, ARRENDENDOSI ALL'USO DEI VACCINI STRANIERI, COSTITUIREBBE UN SUO PERSONALE FALLIMENTO…
“NON ABBIAMO PIÙ MEDICINALI” – LE PRIME AGGHIACCIANTI FOTO DELL’OSPEDALE ALLESTITO IN UNO DEI RIFUGI DELL’ACCIAIERIA AZOVSTAL: PERSONE COLPITE DA SCHEGGE E PROIETTILI VENGONO SOTTOPOSTE A INTERVENTI CHIRURGICI IN LOCALI NON STERILI, SENZA LUCE, SU VECCHIE BRANDE PORCHE DI SANGUE E IN CONDIZIONI IGIENICHE INESISTENTI – I MEDICI DENUNCIANO LA MANCANZA DI FARMACI E…
CAFONALINO - BOTERO E I SUOI SOGGETTI CICCIONI FANNO 90 ANNI: L'AMBASCIATA DI COLOMBIA A ROMA HA DATO IL VIA A UNA SERIE DI SERATE ALLA PRESENZA DELL'AMBASCIATRICE COLOMBIANA GLORIA ISABEL RAMÍREZ RÍOS, PER FESTEGGIARE IL CELEBRE PITTORE E SCULTORE NATO IL 19 APRILE 1932 - PRESENTI LA BONISSIMA ANA QUILES, L'AMBASCIATORE DEL PERÙ IN ITALIA, IL PRINCIPE GUGLIELMO GIOVANNELLI MARCONI CON LA MOGLIE VITTORIA, L'IMMANCABILE MARISELA FEDERICI, NESTOR PONGUTA PUERTO E... - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
PATEMA PER L’EPATITE – NON SI FERMANO I CASI DI EPATITE ACUTA PEDIATRICA IN ITALIA: STAVOLTA AD AMMALARSI SONO STATE DUE BIMBE DI 8 E 15 MESI, PROBABILMENTE LE PIÙ GIOVANI AFFETTE DA QUESTA PATOLOGIA CHE NEL NOSTRO PAESE HA COLPITO UNDICI BAMBINI – LE PICCOLE AVEVANO FEBBRE ALTA, ITTERO, DOLORI ADDOMINALI, NAUSEA E VOMITO. STESSE ANALISI FUORI NORMA: TRANSAMINASI E VALORI EPATICI SBALLATI – PER L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ NON SI PUÒ ESCLUDERE UN NESSO CON…