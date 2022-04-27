CANDELA FLASH! X FACTOR REVOLUTION, IL TALENT SHOW DI SKY CAMBIA PER RILANCIARSI. NON SOLO IL RITORNO DI FEDEZ (ANTICIPATO DA DAGOSPIA) IN GIURIA SPUNTA IL NOME DELL'ATTRICE E CONDUTTRICE AMBRA ANGIOLINI. TRATTATIVA IN FASE AVANZATA...

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

media e tv

“SEI LIBERO DI DIRE QUELLO CHE VUOI, MA CI SONO DUE SOLDATI PRONTI AD AMMAZZARCI. SCHERZIAMO, UMORISMO RUSSO” - IL DIRETTORE DI “DOMANI”, STEFANO FELTRI, È ANDATO OSPITE DI UN TALK SHOW DI “RUSSIA TODAY”: “MAGARI QUALCHE SPETTATORE HA DAVVERO SENTITO PARLARE DI PUTIN COME UN CRIMINALE INTERNAZIONALE” - “AVRÒ FATTO LA MIA PARTE NEL PERMETTERE ALLA PROPAGANDA DELLA RUSSIA DI PRESENTARSI COME PIÙ LIBERALE DI QUANTO LA CONSIDERIAMO, O FORSE ERA UNA COMPLESSA OPERAZIONE PER CONVINCERE ME DI POTER DIRE TUTTO QUELLO CHE VOLEVO IN RUSSIA…”

politica

LA CINA NON VUOLE CONVIVERE CON IL VIRUS: VUOLE ANNIENTARLO. E PERDE - IL DURISSIMO LOCKDOWN A SHANGHAI, CON LE GABBIE FUORI DAI CONDOMINI PER IMPEDIRE ALLA GENTE DI USCIRE, STA SFUGGENDO DI MANO - NON E’ SOLO UNA FACCENDA SANITARIA, E’ ANCHE POLITICA: SHANGHAI È LA CITTÀ DI RIFERIMENTO DELLA FAZIONE VICINA ALL'EX PRESIDENTE JIANG ZEMIN, CHE SI CONTRAPPONE ALLA CORRENTE DELLO ZHEJIANG, GUIDATA DA XI JINPING - IN AUTUNNO, SI SVOLGERÀ A PECHINO IL XX CONGRESSO NAZIONALE DEL PARTITO COMUNISTA CINESE CHE DOVREBBE CONFERMARE XI PER IL TERZO MANDATO: DICHIARARE INUTILE LA STRATEGIA ZERO COVID PER PASSARE ALLA CONVIVENZA CON IL VIRUS, ARRENDENDOSI ALL'USO DEI VACCINI STRANIERI, COSTITUIREBBE UN SUO PERSONALE FALLIMENTO…

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute