ALLA PANZA NON SI COMANDA – DIMAGRIRE NON È SOLO UNA QUESTIONE DI VOLONTÀ: PER MOLTE PERSONE VITTIME DI PREGIUDIZI E FAT SHAMING I CHILI DI TROPPO DIVENTANO QUALCOSA DI CUI COLPEVOLIZZARSI – CHI SOFFRE DI OBESITÀ SI VERGOGNA E QUESTA CONDIZIONE PORTA A DECISIONI SCELLERATE COME QUELLA DI NON SOTTOPORSI AGLI ESAMI CLINICI E AI REGOLARI TEST DI CONTROLLO - OLTRE A ESSERE A MAGGIOR RISCHIO DI DIABETE DI TIPO 2, MALATTIE CARDIOVASCOLARI E TUMORI…