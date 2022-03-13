CANDELA FLASH! LIVE NON È LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW. BARBARA D'URSO APPARECCHIA IL PRIMO CASO: NEL CAST IL RAPPER LORENZO ORSINI, PRESUNTO FIGLIO SEGRETO DI VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA. DOPO DIFFIDE E CONTROLLI (CHE AVREBBERO MOSTRATO ALTRA REALTÀ) MEDIASET VORREBBE ESCLUDERLO DAL PROGRAMMA MA IL RAM-POLLO GIÀ IN ISOLAMENTO, PROMETTE BATTAGLIA

-

Condividi questo articolo


BARBARA D'URSO BARBARA D'URSO LORENZO ORSINI LORENZO ORSINI LORENZO ORSINI LORENZO ORSINI barbara d'urso barbara d'urso

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

E GIULIETTA RESTA SEMPRE ‘NA ZOCCOLA - LA VERGOGNA DEGLI ULTRÀ VERONESI: ESPONGONO FUORI DAL BENTEGODI UNO STRISCIONE CON LE COORDINATE CHE INCITA A BOMBARDARE NAPOLI - LO SCRITTORE PARTENOPEO MAURIZIO DE GIOVANNI: "A CHE PUNTO PUÒ ARRIVARE L'IMBECILLITÀ (SUB) UMANA. LA CURVA VERONESE E’ SEMPRE AMMIREVOLMENTE PRONTA A COGLIERE ELEMENTI DI STRETTA ATTUALITÀ PER RINNOVARE LA PROPRIA PROFONDA IDIOZIA RAZZISTA" - IL MITOLOGICO STRISCIONE DEI TIFOSI DEL NAPOLI SU GIULIETTA (FOTO)

cafonal

viaggi

salute