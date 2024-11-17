CANDELA FLASH! LE MANOVRE DEL "BISCIONE": DOPO SOLO DUE ANNI MARCO LEONARDI NON SARÀ PIÙ IL DIRETTORE DELLE RISORSE ARTISTICHE MEDIASET. SARÀ RICOLLOCATO IN NUOVO RUOLO. AL SUO POSTO QUOTATISSIMO IL RITORNO IN PISTA DI GIORGIO RESTELLI...-
CANDELA FLASH! LE MANOVRE DEL "BISCIONE": DOPO SOLO DUE ANNI MARCO LEONARDI NON SARÀ PIÙ IL DIRETTORE DELLE RISORSE ARTISTICHE MEDIASET. SARÀ RICOLLOCATO IN NUOVO RUOLO. AL SUO POSTO QUOTATISSIMO IL RITORNO IN PISTA DI GIORGIO RESTELLI...-
I PRIMI 90 ANNI DI CARLO DE BENEDETTI INIZIANO ALL’HOTEL PALAZZO PARIGI DI MILANO ALLE 19.30 CON UN APERITIVO E TERMINANO CON UN BRINDISI ALLE 22.30 - 100 ATTOVAGLIATI TRA CUI IL NEO 90ENNE IL PATRON EMERITO DEL POTERE BANCARIO, “ABRAMO’’ BAZOLI, ZANDA E GENTILONI (UNICI POLITICI), EZIO MAURO E GAD LERNER – DA RCS: CAIRO, DE BORTOLI, ALDO GRASSO E LILLI GRUBER (CHE HA SCODELLATO IERI SERA SU LA7 UNA PUNTATA REGISTRATA) - MOLTI HANNO NOTATO L’ASSENZA DELLA MOGLIE DI MARCO, PAOLA FERRARI, DA SEMPRE AVVERSARIA DEL SUOCERO: “E’ IL NONNO DEI MIEI FIGLI MA MI DISSOCIO DALLE PAROLE DISGUSTOSE DETTE SU GIORGIA MELONI” – E CARLETTO NON SOLO NON L’HA INVITATA MA AVREBBE SOTTOLINEATO AL FIGLIO MARCO CHE LA PRESENZA DELLA MOGLIE PAOLA NON ERA PER NULLA GRADITA….
DAGOREPORT – L'EFFETTO TRUMP RINGALLUZZISCE LE DESTRE EUROPEE E LA ''MAGGIORANZA URSULA'' RISCHIA DI IMPLODERE - OLTRE ALL'INETTA SCELTA DI RAFFORZARSI CONCEDENDO A GIORGIA MELONI UNA VICEPRESIDENZA ESECUTIVA (SU FITTO CONTRARI SOCIALISTI E LIBERALI), A DESTABILIZZARE LA VON DER LEYEN SONO I POPOLARI SPAGNOLI CHE MIRANO A FAR CADERE IL GOVERNO SANCHEZ BOCCIANDO IL COMMISSARIO SOCIALISTA RIBEIRA – PER URSULA SI PREFIGURANO TRE SCENARI: 1) LA CRISI RIENTRA E PASSANO LE NOMINE, FITTO COMPRESO; 2) ACCONTENTA I SOCIALISTI E RIFORMULA LE NOMINE DEI COMMISSARI; 3) SALTA LA ''MAGGIORANZA URSULA'' E SI TORNA AL VOTO (COSA MAI SUCCESSA…)
FLASH! - CIN CIN! AUGURI A CARLO DE BENEDETTI CHE FESTEGGERA' STASERA I SUOI PRIMI NOVANT'ANNI ATTOVAGLIANDO OLTRE 50 ILLUSTRI INVITATI NELL'HOTEL PALAZZO PARIGI DI MILANO...
DAGOREPORT - MILANO BANCARIA IN ALLARME ROSSO PER L’ACQUISIZIONE DAL MEF DEL 15% DI MONTE DEI PASCHI, DA PARTE DI UNA CORDATA FORMATA DA CALTAGIRONE E MILLERI (DELFIN-DEL VECCHIO) IN COMUNITÀ DI AMOROSI INTENTI CON GIUSEPPE CASTAGNA, PATRON DI BPM - CON LA FUTURA FUSIONE BPM-MPS NASCERÀ IL TERZO POLO FINANZIARIO, A FIANCO DI INTESA E UNICREDIT - NON SOLO: IN UNO SCENARIO FUTURIBILE, POTREBBE ACCADERE CHE CALTA E MILLERI, UNA VOLTA CEDUTE A BPM LE LORO AZIONI (27,57%) DI MEDIOBANCA, RIESCANO A CONVINCERE CASTAGNA A PORTARE BPM-MPS ALLA CONQUISTA DI MEDIOBANCA…
FLASH! - CHIAMATELO MINI! E' ANDATA PRATICAMENTE DESERTA LA PRESENTAZIONE ROMANA AL MUSEO MAXXI DI "BENITO" DI GIORDANO BRUNO GUERRI, UNO DEI LIBRI PIU' VENDUTI, AL CENTRO DI DIBATTITI E POLEMICHE. E' SUCCESSO CHE ALLO STAFF DEL MUSEO NON E' PASSATO PER LA MENTE DI INVIARE GLI INVITI - CON ARIA SORNIONA, GUERRI HA APPROCCIATO LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAMPA: "PROBABILMENTE PRENDERO' IL POSTO DI GIULI ALLA PRESIDENZA DEL MAXXI...". E LA SVENTURATA SBIANCO'...