CANDELA FLASH! – "STRISCIA LA NOTIZIA" PESCA ANCORA DA "AMICI DI MARIA DE FILIPPI": LA BALLERINA COSMARY FASANELLI SARÀ LA NUOVA VELINA. IL TG SATIRICO DI ANTONIO RICCI DEBUTTERÀ IL 27 SETTEMBRE CON LA COPPIA ARGENTERO-SIANI-
CANDELA FLASH! – "STRISCIA LA NOTIZIA" PESCA ANCORA DA "AMICI DI MARIA DE FILIPPI": LA BALLERINA COSMARY FASANELLI SARÀ LA NUOVA VELINA. IL TG SATIRICO DI ANTONIO RICCI DEBUTTERÀ IL 27 SETTEMBRE CON LA COPPIA ARGENTERO-SIANI-
CRAUTI AMARISSIMI – LA GERMANIA VEDE LA RECESSIONE DIETRO L’ANGOLO: L’ISTITUTO IFO HA GIÀ PREVISTO UNA CONTRAZIONE DEL PIL PARI ALLO 0,3% PER IL PROSSIMO ANNO. UNA STIMA CHE A MOLTI OSSERVATORI APPARE ADDIRITTURA OTTIMISTICA – È LA TEMPESTA PERFETTA: SENZA IL GAS DI PUTIN, LA LOCOMOTIVA TEDESCA RIMARRÀ FERMA, L’INFLAZIONE COMPRIMERÀ LA DOMANDA INTERNA E DI CONSEGUENZA I MARGINI DELLE IMPRESE SI ASSOTTIGLIERANNO DRASTICAMENTE…
CAFONALINO DEL PREMIOLINO – A MILANO SONO STATI CONSEGNATI I RICONOSCIMENTI PIÙ AMBITI DEL GIORNALISMO ITALIANO. AL SALONE D’ONORE DELLA TRIENNALE SEMBRAVA UNA CENA AZIENDALE ORGANIZZATA DA CAIRO: C’ERANO FORMIGLI, MENTANA E GABRIELE MICALIZZI, SILVIA SCIORILLI BORRELLI E LA SEMPREVERDE NATALIA ASPESI (MOLTO PIÙ GIOVANILE DI TANTI COLLEGHI IN SALA…)
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“CI ASPETTIAMO UNA STAGIONE INFLUENZALE AD ALTA INTENSITÀ” – GIANNI REZZA, DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE, CI METTE IN GUARDIA: "È IMPORTANTE VACCINARSI, QUEST'ANNO ABBIAMO TUTTE LE CONDIZIONI PER NUMERI ALTI PERCHÉ SAREMO SENZA PROTEZIONI COME MASCHERINE E DISTANZIAMENTO”