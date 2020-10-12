CANDELA FLASH! UN NUOVO SHOW IN ARRIVO DALLA FRANCIA ANDRA' IN ONDA IN PRIMAVERA SU RAI1: LA CHANSON SECRÈTE (TITOLO ORIGINALE). LA TRASMISSIONE, EMOTAINMENT CON VIP, SARA' PRODOTTO DALLA BLU YAZMINE DEL DUO DALLATANA-CANETTA. CHI CI SARA' ALLA CONDUZIONE? SERENA ROSSI IN POLE POSITION

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Serena Rossi Serena Rossi serena rossi foto di bacco serena rossi foto di bacco serena rossi mia martini serena rossi mia martini serena rossi serena rossi serena rossi serena rossi Serena Rossi e Baglioni Serena Rossi e Baglioni serena rossi con i manetti bros serena rossi con i manetti bros serena rossi foto di bacco serena rossi foto di bacco

 

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“GIÀ AVEVO DEI DUBBI, DOPO QUESTA SERA SI SONO MOLTIPLICATI” – GILETTI OSPITA BUZZI A "NON È L'ARENA" E GIÀ RIPENSA ALLA CANDIDATURA - L’EX RAS DELLE COOPERATIVE: “FORMIGLI ME VOLEVA PAGÀ MA VADO GRATIS DA GILETTI, CHE MI HA CORTEGGIATO. QUANDO TE SCOPI UNA DONNA PRIMA LA DEVI CORTEGGIA. PRIMA DI INCULARMI BACIAMI SUL COLLO, CHE FAI MI INCULI A FREDDO?" –  "SE NON AVESSI FATTO LA GARA CON CARMINATI AVREI PERSO L'APPALTO. NELL’EPOCA MARINO TUTTI CI CHIEDEVANO QUALCOSA. PER ESEMPIO ASSUMERE UNA…” – LO SCONTRO CON SABELLA: "UTILIZZAVO LO STESSO METODO DEL CSM"

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