Serena Rossi serena rossi foto di bacco serena rossi mia martini serena rossi serena rossi Serena Rossi e Baglioni serena rossi con i manetti bros serena rossi foto di bacco
CANDELA FLASH! UN NUOVO SHOW IN ARRIVO DALLA FRANCIA ANDRA' IN ONDA IN PRIMAVERA SU RAI1: LA CHANSON SECRÈTE (TITOLO ORIGINALE). LA TRASMISSIONE, EMOTAINMENT CON VIP, SARA' PRODOTTO DALLA BLU YAZMINE DEL DUO DALLATANA-CANETTA. CHI CI SARA' ALLA CONDUZIONE? SERENA ROSSI IN POLE POSITION-
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“GIÀ AVEVO DEI DUBBI, DOPO QUESTA SERA SI SONO MOLTIPLICATI” – GILETTI OSPITA BUZZI A "NON È L'ARENA" E GIÀ RIPENSA ALLA CANDIDATURA - L’EX RAS DELLE COOPERATIVE: “FORMIGLI ME VOLEVA PAGÀ MA VADO GRATIS DA GILETTI, CHE MI HA CORTEGGIATO. QUANDO TE SCOPI UNA DONNA PRIMA LA DEVI CORTEGGIA. PRIMA DI INCULARMI BACIAMI SUL COLLO, CHE FAI MI INCULI A FREDDO?" – "SE NON AVESSI FATTO LA GARA CON CARMINATI AVREI PERSO L'APPALTO. NELL’EPOCA MARINO TUTTI CI CHIEDEVANO QUALCOSA. PER ESEMPIO ASSUMERE UNA…” – LO SCONTRO CON SABELLA: "UTILIZZAVO LO STESSO METODO DEL CSM"
“DIBBA” DIETROFRONT: ORA VUOLE UN POSTO NEL DIRETTORIO - IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” HA CAPITO CHE NON HA I NUMERI PER PRENDERSI IL MOVIMENTO E ALLORA, PER NON RESTARE FUORI, ACCETTA LA GUIDA COLLEGIALE - BOTTURA: “IL SUO LIBRO SU BIBBIANO NON È MAI USCITO, IL PD E’ AL GOVERNO CON IL M5S E LUI, SCRITTORE PER MANCANZA DI PROVE, TENTA DI SCALARE QUEL CHE RESTA DEL SUO PARTITO DOPO CHE IL MEDESIMO SI È ABBARBICATO AL PARTITO DI BIBBIANO”
JUVE IN ANSIA PER DYBALA: RIENTRO A TORINO ANTICIPATO? DOPO L'ECUADOR, L'ATTACCANTE COSTRETTO A SALTARE ANCHE LA GARA DELL'ARGENTINA CONTRO LA BOLIVIA PER UN...PROBLEMA GASTROINTESTINALE - ANCORA RINVIATO DUNQUE IL DEBUTTO STAGIONALE DI DYBALA, CHE SI È INFORTUNATO IL 7 AGOSTO IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE CONTRO IL LIONE
CAFONALINO DELL'ANIMA TUA – "PER DIMOSTRARE COME OGGI LE IMPRESE SONO ATTENTE E SONO VICINE AI PROPRI DIPENDENTI, SONO VICINE ALLA COMUNITÀ E CREANO BENESSERE'', E' TORNATA DI CORSA DA PECHINO GIOVANNA BOTTERI PER RICEVERE IL PREMIO "ANIMA" – VIDEO
IL BUCO DELLE MERAVIGLIE - IN ATTESA DI POTER RICOMINCIARE A VIAGGIARE, GODETEVI LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI PLAYA DEL AMOR, IN MESSICO: IL VIDEO, CATTURATO DA UN DRONE, MOSTRA LA “SPIAGGIA INVISIBILE” SULL’ISOLA MARIETA, FORMATASI ALL’INTERNO DI UN ANTICO CRATERE VULCANICO – PER ARRIVARE A GODERSI UNA GIORNATA DI SOLE IN QUESTO LUOGO PARADISIACO BISOGNA ATTRAVERSARE UN… - VIDEO
ORA PROTEGGIAMO I NONNI - SCATTA UN NUOVO ALLARME NELLE RESIDENZE PER ANZIANI: CI SONO GIÀ NUOVI FOCOLAI, DALLA TOSCANA AL PIEMONTE, DA ROMA A MODENA - L’IDEA E’ EVITARE, PER ORA, I CONTATTI CON I PARENTI PIÙ GIOVANI - LA PAURA DEGLI ANZIANI: TROVARSI SOLI E MALATI A NATALE, OBBLIGATI A STAR LONTANI DAI PARENTI…