19 ott 2023 15:55

CANDELA FLASH! A SORPRESA ANDREA GIAMBRUNO NON È ALLA CONDUZIONE DI “DIARIO DEL GIORNO”. AL SUO POSTO OGGI LA GIORNALISTA MANUELA BOSELLI - DOV'È IL SIGNOR MELONI? A PAVIA, AGLI STATI GENERALI SUL CAMMINO E IL TURISMO LENTO - IERI “STRISCIA LA NOTIZIA” AVEVA MANDATO IN ONDA DEI FILMATI IN CUI SI VEDE IL COMPAGNO DELLA MELONI FARE IL PROVOLONE CON LA COLLEGA VIVIANA GUGLIELMI IN STUDIO: “SEI DI UN LIVELLO SUPERIORE, PERCHÉ NON TI HO INCONTRATA PRIMA?” - VIDEO