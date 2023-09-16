CANDELA TWEET FLASH! ALTRA NEW ENTRY A “E’ SEMPRE MEZZOGIORNO”: NEL PROGRAMMA DI ANTONELLA CLERICI, DOPO VALBUZZI, DA LUNEDÌ ARRIVA IL QUOTATISSIMO DAMIANO CARRARA…

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damiano carrara damiano carrara

 

 

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DOPO APPENA UN ANNO DI GOVERNO, MALGRADO SI ATTACCHI A DIO, PATRIA E FAMIGLIA (PERCHÉ POI NON SI SPOSA? BOH!), GIORGIA MELONI SI È RIVELATA UN PREMIER POLITICO DECISAMENTE IRRILEVANTE, SIA IN CASA (OGNI GIORNO SABOTATA DA SALVINI E BOICOTTATA DA TAJANI-BERLUSCONI), SIA ALL’ESTERO (ISOLATA IN EUROPA E PRESA IN GIRO A WASHINGTON) - DOPO I PRIMI MESI DA DRAGHETTA, LA CULTURA POLITICA DI “IO SONO GIORGIA” È DIVENTATA QUALCOSA DI SIMILE A UNO SKETCH SGUAIATO DI “GIGGI ER BULLO” - VIA VIA CHE SI AVVICINANO LE ELEZIONI EUROPEE, L’ESTABLISHMENT DI BRUXELLES, CHE HA BISOGNO DI COMPATTEZZA E NON SI PUÒ PERMETTERE DI SBANDARE VERSO L’ALA DESTRORSA DI AFD, VOX, ORBAN, LE PEN, HA INIZIATO A STRINGERE I BULLONI. COSÌ, A UN ANNO DALLA NASCITA, IL GOVERNO MELONI RISCHIA DI FINIRE COME QUELLO DI BERLUSCONI DEL 2011 FATTO FUORI DA PALAZZO CHIGI A COLPI SPREAD...

DAGOREPORT - IL VISPO PADRE SPADARO, CHE DAL 2011 AL 2023 HA DIRETTO LA RIVISTA ‘’LA CIVILTÀ CATTOLICA’’, E DAL 1° GENNAIO 2024 SARA’ RELEGATO A SOTTO-SEGRETARIO DEL DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, HA SUPPLICATO BERGOGLIO DI DARGLI UN INCARICO A ROMA PER NON DOVER TRASLOCARE IN QUALCHE POSTO SPERDUTO - E’ RIUSCITO A RACCATTARE UN POSTO IN VATICANO SOLO PERCHÉ MINACCIAVA DI LASCIARE LA COMPAGNIA E DI RESTARE A ROMA A FARE IL GIORNALISTA - MA IL RUOLO DI SOTTOSEGRETARIO VALE MENO DI ZERO: È UN PASSACARTE…

DAGO RECENSIONE: IL LIBRO “IO SONO GIORGIA” DEL 2021 (MELONI ALL’OPPOSIZIONE) DIVENTA “LA VERSIONE DI GIORGIA” DEL 2023 (MELONI PREMIER), CHE SAREBBE STATO MEGLIO INTITOLARE “L’INVERSIONE DI GIORGIA”: DAL COLLE OPPIO ALL’OPPIO DEI COLLI, OVVERO PALAZZO CHIGI - PER GOVERNARE UN PAESE CON PIÙ DI DUEMILA MILIARDI DI DEBITI APPENA TI SIEDI TI VEDI SFILARE DAVANTI IL GHIGNO DEI CREDITORI: BANCHE INTERNAZIONALISTE, POTERI FORTI O ALTRIMENTI DETTI MASSONICI, PAESI FINTO AMICI ECC ECC… SE FAI DA SOLO TI FANNO LO SHAMPOO CON LO SPREAD (GIÀ SPERIMENTATO DA BERLUSCONI AL QUALE NON ERANO RIMASTI CAPELLI) E COSÌ ALLA FINE TI RITROVI SEMPRE DEMOCRISTIANO: “FACCIO IL PREMIER E MI TROVO IN UNA POSIZIONE BEN DIVERSA DI QUANDO ERO LEADER DELL’OPPOSIZIONE” - CHIARO: LA VERSIONE DI GIORGIA È IL PROSEGUIMENTO DELLA GUERRA DI VANNACCI MA CON ALTRI MEZZI...