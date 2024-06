8 giu 2024 14:58

CANDELA VIDEO-FLASH! C'ERA UNA VOLTA TELEKABUL! COME DAGO DIXIT PIO E AMEDEO SI AVVICINANO A VIALE MAZZINI. DOPO L'ADDIO A MEDIASET, SECONDO 'DOMANI' (CHE NON CITA LA FONTE) I COMICI SAREBBERO IN PALINSESTO PER UNO SHOW IN ONDA AL GIOVEDÌ SERA SU RAI3 - PIO E AMEDEO PIACCIONO A GIORGIA MELONI. LA PREMIER ERA ALLA LORO PRIMA TEATRALE: 'METTI PURE NOI IN RAI', AVEVANO SCHERZATO - I DUE SMENTISCONO L'APPRODO IN RAI: PER PAURA DELLE POLEMICHE? (VIDEO)