COSA STA FACENDO IN QUESTO VIDEO LA NUOVA GATTA NERA CALENDARIA SOLORZANO? PIACERÀ A PINO INSEGNO E ALLA RAI? pic.twitter.com/oR8JLnKU9l — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 31, 2023

1. NIENTE SHOW ALLA “GATTA NERA” PER LO SPINELLO

Estratto dell’articolo di Da.Mas. per “Libero quotidiano”

candelaria solorzano in barca con le amiche

Per colpa di una sigaretta sospetta potrebbero chiudersi (definitivamente) le porte della Rai per Candelaria Solorzano. La modella di 28 anni era tra le favorite come nuova “Gatta Nera” del Mercante in Fiera, il programma condotto da Pino Insegno, tra l’altro da mesi nel mirino per la sua storica amicizia con la premier Giorgia Meloni. Il debutto del game show è previsto per il 18 settembre.

[…] Ad “incriminarla” è proprio una storia Instagram diffusa in rete dal giornalista Giuseppe Candela che mostra la Solorzano sullo yacht con amici.

Il video rilanciato dal sito Dagospia, inquadra l’aspirante valletta che sembra prepararsi uno spinello. Ma che si tratti di cannabis non se ne ha la certezza, va detto anche che l’uso personale non è un reato. In ogni caso l’episodio potrebbe suscitare qualche imbarazzo.

candelaria solorzanoo 2

E mentre sui siti di informazione rimbalza la notizia che per Candelaria è «probabile la defenestrazione» e si susseguono le notizie sulla sua esclusione dal programma, LaPresse precisa che il destino di Candelaria Solorzano, indicata come possibile nuova “Gatta Nera” dello show, non dipenderà da questa testimonianza sui social.

Infatti come si apprende da fonti Rai, la showgirl argentina non ha mai avuto un contratto con viale Mazzini, e probabilmente continuerà a non averlo. Il suo nome era invece stato accostato dai rumors al programma di Pino Insegno quando era stato reso noto che Ainett Stephens, la storica “Gatta Nera” del programma, che era con lui nella prima edizione diversi anni fa, non avrebbe preso parte alle nuove puntate. Tanto rumore per nulla.

2. LA NUOVA «GATTA NERA» TRADITA DA UN VIDEO: NON FARÀ LO SHOW RAI

Estratto dell'articolo di Giovanna Maria Fagnani per il “Corriere della Sera”

candelaria solorzano in barca con le amiche

Non ha avuto nemmeno il tempo di infilarsi il costume da «Gatta nera». È finita ancora prima di cominciare l’avventura in Rai della modella argentina Candelaria Solorzano, 28 anni, che, stando alle indiscrezioni, avrebbe dovuto prendere il posto di Ainett Stephens nel cast del nuovo «Mercante in fiera», il programma che, dal 18 settembre, segnerà il ritorno in Rai di Pino Insegno. Tutta colpa di una storia Instagram, rilanciata dal giornalista Giuseppe Candela e da Dagospia , in cui la modella — in vacanza in barca con un gruppo di amici —, viene inquadrata nel momento in cui si prepara quello che assomiglia molto a uno spinello.

«Che cosa diranno di fronte a questo video il meloniano Pino Insegno e i vertici della Rai sovranista?» si chiede Dagospia. E, in effetti, la sequenza ripresa nel video avrebbe creato da subito diversi malumori a Viale Mazzini, fino alla scelta di rivedere la partecipazione al programma della modella. Il cui ingaggio, tuttavia, non era ancora stato sottoscritto. A quanto si è appreso, infatti, Solorzano non aveva ancora firmato alcun contratto viale Mazzini.

candelaria solorzanoo 8

E, probabilmente, non ne firmerà a breve. Fonti Rai aggiungono che il messaggio che avrebbe dovuto rappresentare come «Gatta nera» è molto distante da quello che trapela nel video sul web. Per trovare la sostituta di Ainett Stephens sono stati fatti molti provini. Dalla rosa delle finaliste, si sarebbe poi arrivati alla scelta di Candelaria Solorzano, con il placet di Pino Insegno, che in questi giorni sta lavorando alla costruzione del programma.

Quello che non si poteva prevedere era che il ruolo della «Gatta nera» tornasse di nuovo agli onori delle cronache, dopo il botta e risposta a luglio fra Pino Insegno e Ainett Stephens. «La nuova “Gatta nera”? La stiamo cercando. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni» aveva spiegato il conduttore, annunciando la nuova edizione del programma. Ainett, punta nel vivo, aveva risposto in maniera velenosa: «Oggi come oggi ci sono persone che hanno anche loro un’età importante (Insegno ha 63 anni ndr ) e sono rimaste ancorate ai vecchi retaggi secondo cui le donne a 40 anni sono vecchie».

candelaria solorzano in barca con le amiche

I due si erano poi sentiti in privato e l’incidente diplomatico si era chiuso. Stando a Ainett, Insegno le avrebbe detto che, in realtà, il personaggio della «Gatta nera» non potrà più chiamarsi così, per rispettare il politicamente corretto. Una settimana fa, tuttavia, il sito Davide Maggio, specializzato in televisione, annunciava il nome di Candelaria Solorzano nel ruolo che era stato di Stephens. Le trattative, probabilmente, erano avviate. […]

3. FUORI DALLA RAI PER UNO SPINELLO, L’IPOCRISIA TUTTA ITALIANA SUL CASO DI CANDELARIA SOLORZANO

Estratto dell'articolo di Andrea Parrella per www.fanpage.it

[…] La modella argentina Candelaria Solorzano, designata alcune settimane fa per Il Mercante in Fiera come la nuova Gatta Nera del programma condotto da Pino Insegno, è stata immortalata in un video sui social che pare vederla impegnata nell'operazione di preparazione di uno spinello. Niente più e niente meno. Il contesto è quello delle vacanze in barca, in mezzo a gente che balla e musica.

candelaria solorzanoo 10

Un video rilanciato da un giornalista, che fa il suo lavoro e sottolinea come un video di questo tipo potrebbe (sottotesto: dovrebbe) imbarazzare la Rai, che manderà in onda nella prossima stagione il programma condotto da Pino Insegno, previsto in autunno su Rai2. Nuova linea editoriale dell'azienda spostata a destra, parole severissime del governo sul consumo di droghe leggere, conduttore del programma come riferimento assoluto del nuovo corso meloniano. Pochi elementi che, messi insieme, rendono chiaro l'esito della vicenda: Solorzano fuori dal progetto.

candelaria solorzanoo 11

In linea con una pragmatica necessità di gestione della crisi improvvisa, Rai fa sapere che Solorzano non è stata mai scelta e quindi non viene esclusa dal programma. L'esito, dunque, è che la gatta nera del Mercante in Fiera non sarà lei.

Per quello che Fanpage.it sa, il suo nome era quello prescelto, d'altronde le registrazioni del programma inizieranno a metà settembre e quindi va da sé che un cast della trasmissione era già chiuso in linea teorica, di fatto mancava la firma del contratto.

Solorzano, che non ha ancora parlato della questione e che forse resterà in silenzio, sarà sostituita agevolmente. Potenziale problematica chiusa, quindi, destinata a spegnersi all'insorgere di un nuovo focoloaio di polemiche su chissà quale argomento. [...]

ARTICOLI CORRELATI

candelaria solorzanoo 9

[…]

candelaria solorzanoo 13 candelaria solorzanoo 14 candelaria solorzano in barca con le amiche 2 candelaria solorzanoo 12 candelaria solorzano in barca con le amiche candelaria solorzanoo 5 candelaria solorzanoo 4 candelaria solorzanoo 6 candelaria solorzanoo 7 candelaria solorzanoo 3 candelaria solorzano in barca con le amiche 2