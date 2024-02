13 feb 2024 19:57

CANDIDA MORVILLO, FACCE RIDE! - DOMANI LA GIORNALISTA PRESENTERÀ IL SUO LIBRO CON ANDREA GIAMBRUNO A ROMA E, OGGI, CADE DAL PERO: "SI VOCIFERA CHE LUI E GIORGIA MELONI SIANO TORNATI INSIEME? È LA PRIMA VOLTA CHE LO SENTO DIRE, MA IO NON L’HO MAI CHIESTO" - "DOMANI PARLEREMO D'AMORE, POI SI VEDRÀ..." - GIAMBRUNO HA INCONTRATO CANDIDA MORVILLO INSIEME A FEDEZ E CRUCIANI A MILANO, CHE SI SARANNO DETTI? AH, NON SAPERLO... SE L'EX SIGNOR MELONI APRISSE LE VALVOLE POTREBBE ESSERE UN PROBLEMA PER LA DUCETTA