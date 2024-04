LA CANNES DEI GIUSTI - DEVO DIRE CHE FA IMPRESSIONE LA PARATA DI GRANDI NOMI DI QUESTA EDIZIONE: TROVIAMO VECCHIONI STORICI, MAGARI NON TROPPO IN FORMA, COME FRANCIS COPPOLA CON L’UTOPISTICO POST-APOCALITTICO “MEGALOPOLIS”, MA È ANCHE UNA PARATA DI NUOVI CONSOLIDATI E AGGUERRITI MAESTRI, COME PAOLO SORRENTINO CON “PARTHENOPE”, IL DANESE-IRANIANO, ALI ABBASI, CON L'ATTESISSIMO "THE APPRENTICE" - QUALCHE PROBLEMA DA PARTE DEI FILO-ZELENSKIANI LO AVRA' IL BIOPIC, "LIMONOV"... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

RIPRESE DI MEGALOPOLIS DI FRANCIS FORD COPPOLA

Pronti per Cannes 2024? Devo dire che fa impressione la parata di grandi nomi di questa edizione. Troviamo vecchioni storici magari non troppo in forma come Francis Coppola con l’utopistico post-apocalittico “Megalopolis” con Aubrey Plaza, Jon Voight, Adam Driver, Dustin Hoffman, o ancora geniali come Paul Schrader con “Oh Canada”, Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman, dove si fanno i conti con gli americani scappati in Canada per non andare in Vietnam negli anni ’60, o i sempre amati dal pubblico come David Cronenberg con “The Shrouds”, con Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, o George Miller con il fuori concorso “Furiosa” con Anja Taylor-Joy e Chris Hemsworth.

Ma è anche una parata di nuovi consolidati e agguerriti maestri come Paolo Sorrentino con “Parthenope” con Gary Oldman, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, unico film italiano in concorso, Jacques Audiard con “Emilia Perez” con due star come Zoe Saldana e Selena Gomez, Andrea Arnold con “Bird” con Barry Keoghan, Frank Rogowski e Jasmine Jobson, il danese-iraniano Ali Abbasi (“Border”) con l’attesissimo “The Apprentice” con Sebastian Stan come giovane Donald Trump e Jeremy Strong come Roy Cohn, il lanciatissimo Yorgos Lanthimos con “Kind of Kindness” con tutti i suoi attori, Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margareth Qualley, Hunter Schafer, Jian Zhangke con “Caught by the Tides” con Zhao Thao, Sean Baker con “Anora”, Karim Ainouz con “Motel Destino”.

parthenope di paolo sorrentino 2

Da qualche parte, fuori concorso, troviamo una sorta di autoritratto di Leos Carax, “C’est pas moi”, o un nuovo film di Rithy Pan, “Avec Pol Pot”. Tra le buone notizie c’è l’arrivo di ben undici film asiatici tra concorso e Un Certain Regard, e di questi tre sono cinesi e uno, per la prima volta in 40 anni, indiano, “All We imagine as Light” della regista Payal Kapadia.

Dodici sono i film diretti da ragazze nelle due sezioni, anche se le cattive ragazze francesi ricordano sui social che a Cannes, “Festival de Canailles” si sono spesi i nomi di registi accusati di molestie, da Benoit Jacquoit a Jacques Doillon a Luc Besson. Le novità maggiori arriveranno da “Un Certain Reghard” dove troviamo film provenienti da ben 15 diverse parti del mondo, comprese Somalia, Zambia, Arabia, Vietnam, India, Giappone, Cina, Norvegia, Grecia.

marcello mio

Qualche problema da parte dei filo-zelenskiani lo avrà anche il biopic “Limonov” diretto dal geniale regista dissidente russo Kyrill Serebrennikov con Ben Whishaw, coprodotto dalla Wildside di Mario Gianani.

Gli italiani non ci fanno una gran figura però. Hanno un solo film nel concorso, “Pathenope” di Paolo Sorrentino, coproduzione The Apartment-Pathé, un solo film a “Un certain Regard”, “I dannati” del documentarista Roberto Minervini, vecchia conoscenza di Cannes e Venezia. Pochino, va detto. Magari qualche altra cosa c’era da portare a Cannes. Finirà a Venezia.

In concorso

· Megalopolis, Francis Ford Coppola

· The Apprentice, Ali Abbasi

· Motel Destino, Karim Ainouz

· Bird, Andrea Arnold

· Emilia Perez, Jacques Audiard

· Anora, Sean Baker

· The Shrouds, David Cronenberg

· The Substance, Coralie Fargeat

· Grand Tour, Miguel Gomes

· Marcello Mio, Christophe Honoré

· Caught By The Tides, Jia Zhang-Ke

· All We Imagine As Light, Payal Kapadia

· Kinds Of Kindness, Yórgos Lánthimos

· L’amour Ouf, Gilles Lellouche

· Diamant Brut, Agathe Riedinger

· Oh Canada, Paul Schrader

· Limonov – The Ballad, Kirill Serebrennikov

· Parthenope, Paolo Sorrentino

· The Girl With The Needle, Magnus Von Horn

Fuori concorso

· Le Deuxième Acte, Quentin Dupieux

· Furiosa: A Mad Max Saga, George Miller

· Horizon, An American Saga, Kevin Costner

· She’s Got No Name, Peter Chan

· Rumours, Evan Johnson, Galen Johnson, Guy Maddin

parthenope di paolo sorrentino 3

Proiezioni di mezzanotte

· Twilight Of The Warrior Walled In, Soi Cheang

· I, The Executioner, Seung Wan Ryoo

· The Surfer, Lorcan Finnegan

· Le femmes au balcon, Noémie Merlant

Cannes Premiere

· Miséricorde, Alain Guiraudie

· C’est Pas Moi, Leos Carax

· Everybody Loves Touda, Nabil Ayouch

· En fanfare/The Matching Bang, Emmanuel Courcol

· Rendez-Vous avec Pol Pot, Rithy Panh

· Le Roman de Jim, Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

Special Screenings

kinds of kindness 1

· Le Belle de Gaza, Yolande Zauberman

· Apprendre, Claire Simon

· The Invasion, Sergei Loznitsa

· Ernest Cole, Lost and Found, Raoul Peck

· Le Fil, Daniel Auteuil

Un Certain Regard

· Norah, Tawfik Alzaidi

· The Shameless, Konstantin Bojanov

· Le Royaume, Julien Colonna

· Vingt Dieux!, Louise Courvoisier

· Le procès du chien/Who Let The Dog Bite?, Lætitia Dosch

· Black Dog, Guan Hu

· The Village Next To Paradise, Mo Harawe

· September Says, Ariane Labed

· L’histoire De Souleymane, Boris Lojkine

· The Damned, Roberto Minervini

· On Becoming A Guinea Fowl, Rungano Nyoni

· My Sunshine, Hiroshi Okuyama

· Santosh, Sandhya Suri

· Viet And Nam, Truong Minh Quý

· Armand, Halfdan Ullmann Tøndel

